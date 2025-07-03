Росія стала першою країною, яка визнала уряд Талібану в Афганістані

Кремль визнав уряд Талібану / © Associated Press

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Верховний суд Росії у квітні зняв з Талібану статус «терористичної організації», а Москва активізувала зусилля з нормалізації відносин задля посилення впливу в регіоні.

Про це йдеться у матеріалі aljazeera.

«Росія офіційно прийняла повноваження нового посла Афганістану, зробивши черговий крок у напрямку налагодження дружніх стосунків із владою Талібану, яка захопила владу в країні чотири роки тому після виведення військ США», — пишуть автори і цитують заяву Міністерства закордонних справ Росії.

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«Ми вважаємо, що офіційне визнання уряду Ісламського Емірату Афганістану стане поштовхом до розвитку продуктивної двосторонньої співпраці у різних сферах», — заявили в МЗС РФ.

Таким чином, Росія стала першою країною у світі, яка офіційно визнала талібський уряд.

«Це сміливе рішення стане прикладом для інших. Росія випередила всіх у процесі визнання», — подякував Москві міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі.

Очікується, що крок Росії приверне пильну увагу США, що заморозили мільярди доларів активів афганського Центробанку та ввели санкції проти деяких лідерів Талібану, фактично ізолювавши банківську систему країни від світової фінансової мережі.

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З моменту захоплення влади в серпні 2021 року Талібан поступово налагоджує зовнішні контакти. Кремль, що назвав вихід США з країни «провалом», відтоді вживає кроків для нормалізації відносин з новою владою, розглядаючи її як потенційного економічного партнера та союзника у боротьбі з тероризмом.

Зазначимо що представники Талібану брали участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі 2022 та 2024 рр, а також зустрічалися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Москві в жовтні 2024 року.

Очільник Кремля Володимир Путін назвав Талібан «союзником у боротьбі з тероризмом» — зокрема, проти ІДІЛ-К (Ісламська Держава в провінції Хорасан), яка відповідальна за низку терактів як в Афганістані, так і в самій Росії.

У квітні Верховний суд Росії офіційно зняв з Талібану статус терористичної організації.

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«Нова влада в Кабулі — це реальність», — заявив тоді ж Лавров.

Він також закликав до «прагматичної, а не ідеологізованої політики» щодо Афганістану.

Також вже йшлося про те, що Кремль домовився з Талібаном, щоби на окупований Донбас завезти афганців. Наразі сто громадян Афганістану вже працюють на будівельних об’єктах Москви, Петербурга та Татарстану. Тепер робочу силу завозять на територію окупованої України.

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