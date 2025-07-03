Переговори у Стамбулі: чи будуть зрушення після розмови Путіна і Трампа

Розмова Трампа з Путіним / © Getty Images

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Переговори у Стамбулі залишаться двосторонніми між Україною та Росією.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови між Путіним і Трампом, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Путін нібито сказав, що готовий продовжувати переговори з Україною, проте дати третього раунду двосторонньої зустрічі в Туреччині не обговорювалися.

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Що ще про Україну говорили диктатор Путін і американський президент, читайте за посиланням.