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Переговори у Стамбулі: чи будуть зрушення після розмови Путіна і Трампа
Про конкретні дати третього раунду переговорів в Стамбулі так і не домовилися.
Переговори у Стамбулі залишаться двосторонніми між Україною та Росією.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови між Путіним і Трампом, передають російські пропагандистські ЗМІ.
За його словами, Путін нібито сказав, що готовий продовжувати переговори з Україною, проте дати третього раунду двосторонньої зустрічі в Туреччині не обговорювалися.
Що ще про Україну говорили диктатор Путін і американський президент, читайте за посиланням.