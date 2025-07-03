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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нова розмова Трампа і Путіна: що думає про це Зеленський

Зеленський прокоментував, що думає про нову телефонну розмову між Трампом і Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Розмова Трампа і Путіна: Зеленськй прокоментував

Розмова Трампа і Путіна: Зеленськй прокоментував / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував нову телефонну розмову між главою Білого дому Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним, яка має відбутися уже сьогодні.

Про це він сказав на брифінгу разом з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Я не знаю, я не впевнений, що у них багато спільних ідей, багато спільних тем, адже це різні люди абсолютно», — вважає Зеленський.

Він нагадав, що Україна одразу підтримала ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Проте її відкинув Кремль.

Зеленський наголосив на необхідності своєї особистої зустрічі з Путіним.

«Я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення. Саме тому нам потрібно зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир», — підсумував він.

Також Володимир Зеленський заявив, що хоче поговорити з Дональдом Трампом щодо відновлення Штатами підтримки України.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа «можлива будь-якої миті».

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