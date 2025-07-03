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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін сказав, коли відбудеться розмова з Трампом

Сьогодні, 3 липня, Путін має намір поговорити з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін і Трамп

Путін і Трамп / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін анонсував розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Диктатор повідомив, що вона відбудеться сьогодні, 3 липня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Російська сторона запевняла, що “не анонсуватиме” переговори. Втім і тут, традиційно, збрехала.

“Путін повідомив, що у нього сьогодні відбудеться розмова із Трампом”, — йдеться у повідомленні.

Згодом інформацію підтвердив і лідер США. Дональд Трамп написав, що розмова з Путіним буде “вже за 20 хвилин”.

Раніше йшлося про те, що завтра, 4 липня, День незалежності святкують США. Чи зателефонує «фюрер» РФ Володимир Путін американському лідеру Дональду Трампу, невідомо.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков наголосив, мовляв, РФ не повідомлятиме заздалегідь про підготовку розмови Путіна з Трампом. У Москві кажуть, що «дадуть інформацію за фактом».

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