Путин сказал, когда состоится разговор с Трампом

Путин и Трамп / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Диктатор сообщил, что он состоится сегодня, 3 июля.

Об этом сообщают РосСМИ.

Российская сторона уверяла, что "не будет анонсировать" переговоры. Впрочем и здесь, традиционно, соврала.

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"Путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с Трампом", - говорится в сообщении.

Затем информацию подтвердил и лидер США. Дональд Трамп написал, что разговор с Путиным будет "уже через 20 минут".

Ранее говорилось, что завтра, 4 июля, День независимости празднуют США. Позвонит ли «фюрер» РФ Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу, неизвестно.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом . В Москве говорят, что «дадут информацию по факту».

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