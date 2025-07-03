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Путин сказал, когда состоится разговор с Трампом
Сегодня, 3 июля, Путин намерен поговорить с Трампом.
Президент РФ Владимир Путин анонсировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Диктатор сообщил, что он состоится сегодня, 3 июля.
Об этом сообщают РосСМИ.
Российская сторона уверяла, что "не будет анонсировать" переговоры. Впрочем и здесь, традиционно, соврала.
"Путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с Трампом", - говорится в сообщении.
Затем информацию подтвердил и лидер США. Дональд Трамп написал, что разговор с Путиным будет "уже через 20 минут".
Ранее говорилось, что завтра, 4 июля, День независимости празднуют США. Позвонит ли «фюрер» РФ Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу, неизвестно.
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом . В Москве говорят, что «дадут информацию по факту».