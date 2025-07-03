Один прием, который сделает ваш чеснок большим и сочным

Чеснок / © unsplash.com

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Каждый год огородники сталкиваются с одной и той же проблемой: несмотря на все старания, выращенный чеснок остается мелким. Причину этого многие ищут в почвах, сортах или удобрениях. Однако опытные хозяева знают: главный секрет — в правильном удалении стрелки. И речь не об обычной обрезке.

Об этом пишет Pixelinform.

Во время роста озимого чеснока на нем появляются цветоносы — стрелки. Их обрезают, чтобы растение не тратило силы на цветение, а вкладывало всю энергию в подземную головку.

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Однако обычная обрезка — это лишь половина дела. Наиболее эффективно — удалять стрелку вместе с так называемой «пяткой», где сосредоточены гормоны роста.

Как это сделать правильно:

Когда стрелка свернулась в кольцо (выглядит как «поросящий хвостик») — наступил идеальный момент. Надо взять ее у основания и резким, но аккуратным движением тянуть строго вниз вдоль стебля. Вы почувствуете характерный хруст — это получилась стрелка вместе с белой «пяткой» длиной 3–5 см. Именно этот прием снимает гормональный тормоз и заставляет растение максимально наращивать головку.

Этот простой агротехнический прием дает реальные результаты: головки вырастают на 20–40% больше, плотнее, лучше сохраняются и обладают более насыщенным вкусом.

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А удаленные молодые стрелки не выбрасывайте — из них получается великолепное песто или хрустящая закуска.

Теперь этот секрет знаете и вы. И если ваши соседи начнут спрашивать, почему у вас чеснок больше — можете уже не молчать.

Напомним, всего два куста кабачков могут дать столько плодов, что хватит на всю семью. Но для этого важно знать несколько нюансов.