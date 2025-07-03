Розы никогда не будут болеть, если посадить возле них эти растения

Какие растения нужно сажать у роз / © Freepik

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Розы достаточно прихотливы, они часто страдают от грибковых заболеваний, атак вредителей и неблагоприятных погодных условий. Однако существует естественный способ укрепить иммунитет кустов и защитить их без применения химических средств. Достаточно только подобрать правильных соседей. Рассказываем, какие растения следует посадить у розовых кустов, чтобы они не болели и обильно цвели.

Почему важно правильно подбирать соседей для роз

Некоторые растения выделяют фитонциды — природные вещества, которые угнетают развитие грибков и защищают от насекомых-вредителей. Кроме того, они улучшают структуру почвы, отпугивают тлю, паутинного клеща, усиливают аромат роз и положительно влияют на продолжительность их цветения.

Какие растения защищают розы от болезней и атак насекомых-вредителей

Чеснок и лук. Эти культуры обладают антисептическими свойствами. Их запах отпугивает тлю, трипс и гусениц. А еще они угнетают развитие мучнистой росы и черной пятнистости. Лаванда является одним из лучших соседних растений для розовых кустов. Она будет не только украшать участок, но и отпугнуть разносящих тлю муравьев, а также уменьшать риск появления грибковых заболеваний. А все благодаря содержанию эфирных масел, создающих естественный барьер для вредителей. Настурция. Этот яркий цветок действует как «ловушка» для тли и медведки. Она привлекает вредителей к себе, отвлекая их от роз. К тому же, настурция предотвращает заражение грибковыми заболеваниями. Чернобривцы выделяют вещества, которые уничтожают нематод в почве и обладают антибактериальным эффектом. Мелисса и мята создают ароматный барьер от тли и паутинного клеща. Шалфей, чабрец, розмарин улучшают микроклимат вокруг кустов, снижают влажность и угнетают патогены.

Какие растения нельзя сажать у роз

Избегайте соседства с растениями, которые извлекают из почвы много влаги или переносят болезни:

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капуста, хрен, редис;

декоративные хвойные растения;

герань — может привлекать паутинного клеща.