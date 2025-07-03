- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 2 мин
Розы никогда не будут болеть, если посадить возле них эти растения
Соседние растения могут стать настоящими помощниками по уходу за розами. Они не только украсят участок, но и оградят королеву сада от болезней и вредителей.
Розы достаточно прихотливы, они часто страдают от грибковых заболеваний, атак вредителей и неблагоприятных погодных условий. Однако существует естественный способ укрепить иммунитет кустов и защитить их без применения химических средств. Достаточно только подобрать правильных соседей. Рассказываем, какие растения следует посадить у розовых кустов, чтобы они не болели и обильно цвели.
Почему важно правильно подбирать соседей для роз
Некоторые растения выделяют фитонциды — природные вещества, которые угнетают развитие грибков и защищают от насекомых-вредителей. Кроме того, они улучшают структуру почвы, отпугивают тлю, паутинного клеща, усиливают аромат роз и положительно влияют на продолжительность их цветения.
Какие растения защищают розы от болезней и атак насекомых-вредителей
Чеснок и лук. Эти культуры обладают антисептическими свойствами. Их запах отпугивает тлю, трипс и гусениц. А еще они угнетают развитие мучнистой росы и черной пятнистости.
Лаванда является одним из лучших соседних растений для розовых кустов. Она будет не только украшать участок, но и отпугнуть разносящих тлю муравьев, а также уменьшать риск появления грибковых заболеваний. А все благодаря содержанию эфирных масел, создающих естественный барьер для вредителей.
Настурция. Этот яркий цветок действует как «ловушка» для тли и медведки. Она привлекает вредителей к себе, отвлекая их от роз. К тому же, настурция предотвращает заражение грибковыми заболеваниями.
Чернобривцы выделяют вещества, которые уничтожают нематод в почве и обладают антибактериальным эффектом.
Мелисса и мята создают ароматный барьер от тли и паутинного клеща.
Шалфей, чабрец, розмарин улучшают микроклимат вокруг кустов, снижают влажность и угнетают патогены.
Какие растения нельзя сажать у роз
Избегайте соседства с растениями, которые извлекают из почвы много влаги или переносят болезни:
капуста, хрен, редис;
декоративные хвойные растения;
герань — может привлекать паутинного клеща.