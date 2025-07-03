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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
248
Время на прочтение
2 мин

Розы никогда не будут болеть, если посадить возле них эти растения

Соседние растения могут стать настоящими помощниками по уходу за розами. Они не только украсят участок, но и оградят королеву сада от болезней и вредителей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие растения нужно сажать у роз

Какие растения нужно сажать у роз / © Freepik

Розы достаточно прихотливы, они часто страдают от грибковых заболеваний, атак вредителей и неблагоприятных погодных условий. Однако существует естественный способ укрепить иммунитет кустов и защитить их без применения химических средств. Достаточно только подобрать правильных соседей. Рассказываем, какие растения следует посадить у розовых кустов, чтобы они не болели и обильно цвели.

Почему важно правильно подбирать соседей для роз

Некоторые растения выделяют фитонциды — природные вещества, которые угнетают развитие грибков и защищают от насекомых-вредителей. Кроме того, они улучшают структуру почвы, отпугивают тлю, паутинного клеща, усиливают аромат роз и положительно влияют на продолжительность их цветения.

Какие растения защищают розы от болезней и атак насекомых-вредителей

  1. Чеснок и лук. Эти культуры обладают антисептическими свойствами. Их запах отпугивает тлю, трипс и гусениц. А еще они угнетают развитие мучнистой росы и черной пятнистости.

  2. Лаванда является одним из лучших соседних растений для розовых кустов. Она будет не только украшать участок, но и отпугнуть разносящих тлю муравьев, а также уменьшать риск появления грибковых заболеваний. А все благодаря содержанию эфирных масел, создающих естественный барьер для вредителей.

  3. Настурция. Этот яркий цветок действует как «ловушка» для тли и медведки. Она привлекает вредителей к себе, отвлекая их от роз. К тому же, настурция предотвращает заражение грибковыми заболеваниями.

  4. Чернобривцы выделяют вещества, которые уничтожают нематод в почве и обладают антибактериальным эффектом.

  5. Мелисса и мята создают ароматный барьер от тли и паутинного клеща.

  6. Шалфей, чабрец, розмарин улучшают микроклимат вокруг кустов, снижают влажность и угнетают патогены.

Какие растения нельзя сажать у роз

Избегайте соседства с растениями, которые извлекают из почвы много влаги или переносят болезни:

  • капуста, хрен, редис;

  • декоративные хвойные растения;

  • герань — может привлекать паутинного клеща.

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Дата публикации
Количество просмотров
248
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