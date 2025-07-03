Троянди ніколи не хворітимуть, якщо посадити біля них ці рослини

Які рослини треба садити біля троянд / © Freepik

Реклама

Троянди досить вибагливі, вони часто страждають від грибкових захворювань, атак шкідників і несприятливих погодних умов. Однак є природний спосіб зміцнити імунітет кущів і захистити їх без застосування хімічних засобів. Досить лише підібрати правильних сусідів. Розповідаємо, які рослини варто посадити біля трояндових кущів, щоб вони не хворіли та рясно цвіли.

Чому важливо правильно підбирати сусідів для троянд

Деякі рослини виділяють фітонциди — природні речовини, які пригнічують розвиток грибків і захищають від комах-шкідників. Окрім того, вони покращують структуру ґрунту, відлякують тлю, павутинного кліща, підсилюють аромат троянд і позитивно впливають на тривалість їхнього цвітіння.

Які рослини захищають троянди від хвороб та атак комах-шкідників

Часник і цибуля. Ці культури мають антисептичні властивості. Їхній запах відлякує попелицю, трипсів і гусінь. А ще вони пригнічують розвиток борошнистої роси та чорної плямистості. Лаванда є однією з найкращих сусідніх рослин для трояндових кущів. Вона не лише прикрашатиме ділянку, а й відлякуватиме мурах, які розносять тлю, а також зменшуватиме ризик появи грибкових захворювань. А все завдяки вмісту ефірних олій, які створюють природний бар’єр для шкідників. Настурція. Ця яскрава квітка діє як «пастка» для попелиці та капустянки. Вона приваблює шкідників до себе, відволікаючи їх від троянд. До того ж, настурція запобігає зараженню грибковими захворюваннями. Чорнобривці виділяють речовини, що знищують нематод у ґрунті та мають антибактеріальний ефект. Меліса і м’ята створюють ароматний бар’єр від попелиці та павутинного кліща. Шавлія, чебрець, розмарин покращують мікроклімат навколо кущів, знижують вологість та пригнічують патогени.

Які рослини не можна садити біля троянд

Уникайте сусідства з рослинами, які витягують з ґрунту багато вологи чи переносять хвороби:

Реклама

капуста, хрін, редис;

декоративні хвойні рослини;

герань — може приваблювати павутинного кліща.