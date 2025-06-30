Троянди безперервно цвістимуть до глибокої осені: підживіть їх цим простим добривом

Чим підживити троянди, щоб довго цвіли / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо хочете, щоб ваші троянди тішили яскравими квітами до самих заморозків, їм потрібно допомагати відновлюватися після кожної хвилі бутонізації. Саме тому догляд за трояндами влітку має включати регулярне підживлення.

Чим підживити троянди влітку для рясного, пишного і тривалого цвітіння

У середині літа рослинам потрібні калій і фосфор. Саме ці елементи стимулюють повторне цвітіння, укріплюють пагони та підвищують стійкість трояндових кущів до хвороб. Ідеальним варіантом буде монофосфат калію. Це просте добриво містить:

фосфор, який стимулює утворення нових бутонів і підтримує кореневу систему;

калій, що покращує стійкість рослини, яскравість кольору пелюсток і тривалість цвітіння.

Дослідження агрономів показують, що ті троянди, які отримують монофосфат калію двічі за сезон, випускають вдвічі більше бутонів.

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Як правильно підживлювати троянди:

Розчиніть 10 г монофосфату калію у 10 літрах води. Полийте трояндові кущі під корінь, попередньо зволоживши ґрунт. Повторіть процедуру підживлення через два тижні.

Як доглядати за трояндами, щоб постійно цвіли

Після першої хвилі цвітіння обріжте зів’ялі квіти, щоб рослина не витрачала енергію на формування насіння. Поливайте троянди вранці чи ввечері, не допускаючи пересихання ґрунту. Раз на місяць можна обробити листя саморобним добривом на основі кропиви чи попелу, щоб зміцнити імунітет рослин.