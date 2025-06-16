Президент Австрії публічно звернувся до Путіна під час візиту Зеленського

Президент Австрії Александр ван дер Беллен/ / © Associated Press

Реклама

Президент Австрії Александр ван дер Беллен публічно звернувся до російського “фюрера” Володимира Путіна та закликав розпочати переговори.

Про це австрійський лідер сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським, який прибув з візитом до Відня.

“Я апелюю ще раз до можновладців в Кремлі –закінчити цю незаконну війну і почати серйозні, чесні перемовини. Пан президент Зеленський нас сьогодні ще раз вкотре запевнив, що Україна готова до цього”, - наголосив ван дер Беллен .

Реклама

Він зауважив, що міжнародна спільнота в межах ООН виступила “за справедливий, всеосяжний і сталий мир для України”.

“Але такий мир не може настати без всяких сумнівів, без урахування безпекових інтересів України”, - додав австрійський президент.

Нагадаємо, 14 червня диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала 50 хвилин і “була корисною”, заявили у Кремлі.

Пізніше вже сам Трамп поділився подробицями розмови з Путіним. З його слів, диктатор зателефонував, щоб привітати з днем народження. За словами президента США, основна частина розмови була присвячена Ірану, а тема України обговорювалася коротко.

Реклама

Дата публікації 14:55, 16.06.25 Кількість переглядів 5 Екстрена зустріч! Макрон пішов проти Трампа? Ситуація Ізраїлю та Ірану - приховані факти