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Президент Австрії публічно звернувся до Путіна під час візиту Зеленського
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Президент Австрії Александр ван дер Беллен публічно звернувся до російського “фюрера” Володимира Путіна та закликав розпочати переговори.
Про це австрійський лідер сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським, який прибув з візитом до Відня.
“Я апелюю ще раз до можновладців в Кремлі –закінчити цю незаконну війну і почати серйозні, чесні перемовини. Пан президент Зеленський нас сьогодні ще раз вкотре запевнив, що Україна готова до цього”, - наголосив ван дер Беллен .
Він зауважив, що міжнародна спільнота в межах ООН виступила “за справедливий, всеосяжний і сталий мир для України”.
“Але такий мир не може настати без всяких сумнівів, без урахування безпекових інтересів України”, - додав австрійський президент.
Нагадаємо, 14 червня диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала 50 хвилин і “була корисною”, заявили у Кремлі.
Пізніше вже сам Трамп поділився подробицями розмови з Путіним. З його слів, диктатор зателефонував, щоб привітати з днем народження. За словами президента США, основна частина розмови була присвячена Ірану, а тема України обговорювалася коротко.