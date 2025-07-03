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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський хоче поговорити з Трампом щодо підтримки України

Володимир Зеленський прагне найближчими днями поговорити з Дональдом Трампом щодо підтримки України, адже Україні потрібна військова допомога від США.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зеленський сподівається на розмову з Трампом

Зеленський сподівається на розмову з Трампом / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на майбутню розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо двосторонніх відносин між країнами та подальшої американської підтримки.

Про це він заявив на зустрічі з медіа спільно з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що сподівається поспілкуватися з Трампом «завтра або в найближчі дні». Ця заява пролунала на тлі обговорень про продовження військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, зокрема щодо критично важливих систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості продовження військової допомоги від США, зокрема в постачанні систем протиповітряної оборони Patriot і ракет PAC-3, які Європа не може надати в необхідних обсягах.

Також президент РФ Володимир Путін анонсував розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Диктатор повідомив, що вона відбудеться сьогодні, 3 липня.

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