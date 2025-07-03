«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла», – Олексій Кулеба

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Як зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, цей проєкт відкриває можливість створити сталі механізми забезпечення житлом у країні, що переживає затяжну війну та масштабні внутрішні переміщення.

«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла. Це практичне рішення, яке дозволяє дати людям житло вже зараз – без складних процедур і тривалих очікувань. Ми впроваджуємо нову модель, яка працює системно, прозоро і може бути масштабована», – заявив Кулеба.

Модель передбачає, що муніципалітети виступатимуть замовниками будівництва житла, а держава – організатором процесу: від нормативної бази до технічного супроводу та залучення фінансування. Агентство з відновлення забезпечуватиме координацію на місцях, а Міністерство розвитку громад та територій – повний методичний супровід та відбір учасників.

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Житло надаватиметься за чітко визначеними критеріями. Пріоритет – для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих захисників, військовослужбовців, дітей-сиріт, а також фахівців, які забезпечують життєдіяльність громад – медиків, освітян, комунальників. Усі квартири будуть готові до заселення – з меблями, технікою, базовим ремонтом. Орендна плата буде розраховуватися з урахуванням доходу родини і регіональних умов – вона буде нижчою за ринкову.

Проєкт передбачає комбіноване фінансування: з місцевих бюджетів, кредитних ресурсів і грантів міжнародних партнерів. Першим партнером, який підтвердив готовність до участі, став Європейський інвестиційний банк.

Пілотна фаза триватиме два роки. У межах неї буде реалізовано низку типових проєктів у різних регіонах. Після завершення цієї фази модель муніципального житла буде масштабована по всій країні з урахуванням отриманого досвіду.

У міністерстві зазначають: вперше за роки незалежності в Україні формується механізм, який дозволяє розвивати муніципальне житло як окремий сегмент державної житлової політики. Це дає змогу реагувати на виклики часу – не точковими рішеннями, а системним підходом, заснованим на прозорості, сталій архітектурі й орієнтації на потреби людей.

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