«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла», – Олексій Кулеба

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«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла», – Олексій Кулеба
Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про старт експериментального проєкту створення Фонду муніципального орендного житла. Йдеться про запуск нової державної моделі, яка дозволить громадам формувати власний житловий фонд і надавати орендне житло за доступною ціною людям, які потребують підтримки.
Як зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, цей проєкт відкриває можливість створити сталі механізми забезпечення житлом у країні, що переживає затяжну війну та масштабні внутрішні переміщення.
«Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла. Це практичне рішення, яке дозволяє дати людям житло вже зараз – без складних процедур і тривалих очікувань. Ми впроваджуємо нову модель, яка працює системно, прозоро і може бути масштабована», – заявив Кулеба.
Модель передбачає, що муніципалітети виступатимуть замовниками будівництва житла, а держава – організатором процесу: від нормативної бази до технічного супроводу та залучення фінансування. Агентство з відновлення забезпечуватиме координацію на місцях, а Міністерство розвитку громад та територій – повний методичний супровід та відбір учасників.
Житло надаватиметься за чітко визначеними критеріями. Пріоритет – для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих захисників, військовослужбовців, дітей-сиріт, а також фахівців, які забезпечують життєдіяльність громад – медиків, освітян, комунальників. Усі квартири будуть готові до заселення – з меблями, технікою, базовим ремонтом. Орендна плата буде розраховуватися з урахуванням доходу родини і регіональних умов – вона буде нижчою за ринкову.
Проєкт передбачає комбіноване фінансування: з місцевих бюджетів, кредитних ресурсів і грантів міжнародних партнерів. Першим партнером, який підтвердив готовність до участі, став Європейський інвестиційний банк.
Пілотна фаза триватиме два роки. У межах неї буде реалізовано низку типових проєктів у різних регіонах. Після завершення цієї фази модель муніципального житла буде масштабована по всій країні з урахуванням отриманого досвіду.
У міністерстві зазначають: вперше за роки незалежності в Україні формується механізм, який дозволяє розвивати муніципальне житло як окремий сегмент державної житлової політики. Це дає змогу реагувати на виклики часу – не точковими рішеннями, а системним підходом, заснованим на прозорості, сталій архітектурі й орієнтації на потреби людей.