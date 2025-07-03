Зеленский хочет поговорить с Трампом о поддержке Украины

Зеленский надеется на разговор с Трампом / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на предстоящий разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу двусторонних отношений между странами и последующей американской поддержки.

Об этом он заявил на встрече с медиа совместно с Мэтте Фредериксен, Антониу Ценой и Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский отметил, что надеется пообщаться с Трампом «завтра или в ближайшие дни». Это заявление прозвучало на фоне обсуждений о продлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, в частности, относительно критически важных систем противовоздушной обороны.

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Напомним, Владимир Зеленский отметил критическую важность продления военной помощи от США. В частности, в поставках систем противовоздушной обороны Patriot и ракет PAC-3, которые Европа не может предоставить в необходимых объемах.

Также президент РФ Владимир Путин анонсировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Диктатор сообщил, что он состоится сегодня, 3 июля.