Украине критически нужна ПВО от США / © http://www.eurasian-defence.ru/?q=analitika/batarei-pvo-dlya-armii-ssha

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность продления военной помощи от США. В частности, в поставках систем противовоздушной обороны Patriot и ракет PAC-3, которые Европа не может предоставить в необходимых объемах.

Об этом он сообщил на встрече с медиа совместно с Мэтте Фредериксен, Антониу Ценой и Урсулой фон дер Ляен.

«Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить. Особенно что мы говорим о ПАК-3, о ракетах для систем Patriot. Да, это критически важно, и когда мы говорим о системах ПВО», — отметил Зеленский.

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В то же время глава государства подчеркнул важность наращивания собственного украинского производства оружия, для чего требуется дополнительное финансирование. Также он отметил хорошие отношения с европейскими странами, поблагодарив Данию за обсуждение важных вопросов.

Напомним, Пентагон решил отложить поставки некоторых видов оружия Украине. В Белом доме такое решение объясняют приоритетом «интересов Америки».

В то же время в Министерстве обороны США обвинили экспрезидента Джо Байдена в «бездумной» раздаче вооружения, утверждая, что его администрация в течение четырех лет не задумывалась над объемом вооруженных запасов страны.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Диктатор сообщил, что он состоится сегодня, 3 июля.

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