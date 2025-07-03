Джо Байден / © Associated Press

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В американском Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена в течение четырех лет его президентства якобы не задумывалась о том, сколько оружия имеют Соединенные Штаты.

Об этом заявил спикер Пентагона Шон Парнелл во время брифинга, сообщает АР.

Он отказался уточнить, поставки какого оружия приостановлены. По данным AP, пауза касается ракет Patriot, высокоточных ракет GMLRS, ракет Hellfire и снарядов для гаубиц.

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Между тем представитель Минобороны США заявил, что необходимо сделать паузу для обдумывания состояния американских арсеналов.

“В течение длительного времени, четырех лет при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько их у нас”, — подчеркнул Шон Парнелл.

По его словам, президент Дональд Трамп был избран, “ставя эту страну на первое место и защищая родину”.

Заметим, что такое решение Пентагона вызвало некоторое сопротивление республиканских и демократических сторонников Украины на Капитолийском холме. Неясность появилась и посреди американских военных и аналитиков.

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Хотя запасы ракет Patriot уже давно вызывают беспокойство, задержка некоторых других видов вооружения вызывает недоумение, сказал контрадмирал ВМС в отставке Марк Монтгомери.

“Это повредит украинским гражданским лицам. У президента есть возможность обуздать Пентагон, прежде чем будет нанесен реальный ущерб”, — сказал Монтгомери.

Напомним, конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что взбешен из-за остановки поставок некоторого американского оружия Украине. США должны “скорректировать свой курс” помощи Киеву, потому что “это ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев”.

В Пентагоне говорят, что готовят для Дональда Трампа новые варианты военной помощи в Украине. Министерство обороны “тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы добиться главной цели — завершения войны, сохраняя в то же время боеспособность армии США и приоритеты национальной безопасности”.

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Дата публикации 19:38, 02.07.25 Количество просмотров 134 USAID - все! США оставляют мир без финансовой помощи