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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры в Стамбуле: будут ли сдвиги после разговора Путина и Трампа

О конкретных датах третьего раунда переговоров в Стамбуле так и не договорились.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Разговор Трампа с Путиным

Разговор Трампа с Путиным / © Getty Images

Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Украиной и Россией.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора между Путиным и Трампом, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Путин якобы сказал, что готов продолжать переговоры с Украиной, однако даты третьего раунда двусторонней встречи в Турции не обсуждались.

Что еще об Украине говорили диктатор Путин и американский президент, читайте по ссылке.

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