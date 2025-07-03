Переговоры в Стамбуле: будут ли сдвиги после разговора Путина и Трампа

Разговор Трампа с Путиным / © Getty Images

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Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Украиной и Россией.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора между Путиным и Трампом, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Путин якобы сказал, что готов продолжать переговоры с Украиной, однако даты третьего раунда двусторонней встречи в Турции не обсуждались.

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Что еще об Украине говорили диктатор Путин и американский президент, читайте по ссылке.