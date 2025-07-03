В России есть план ударов по ТЦК и мобилизации: эксперт назвал новый замысел Путина

Военный эксперт Иван Ступак не исключил, что оккупанты продолжат атаковать ТЦК / © ТСН

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В течение последней недели россияне трижды били по украинским ТЦК или по прилегающим к ним локациям, в частности, дронами. Как известно, в результате атак повреждения получили помещение ТЦК и СП в Кривом Роге Днепропетровской области и сегодня, 3 июля, сразу два здания в Полтаве — городского и областного ТЦК.

Какую новую глобальную цель преследует Россия — об этом в комментарии ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Таким образом Россия пытается убить как можно больше военных. Россияне знают, что в тех зданиях, по тому адресу было по меньшей мере десяток военнослужащих. То есть уверены стопроцентно, — говорит Ступак.

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Он продолжает: «Так же атакуют и райуправления полиции. Думаю, руководствуются такой логикой: чем больше украинских людей в погонах гибнет, тем лучше для РФ. Возможно, есть попытка и сорвать мобилизацию, но из-за двух поврежденных зданий ТЦК мобилизационная работа не будет парализована».

Иван Ступак с высокой долей вероятности не исключает, что подобные удары продолжатся.

«Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. Это то, за что в России могут получать награды. Кроме того, что в ТЦК, которые работают круглосуточно, есть работники, там еще есть мобилизованные граждане. Нанося удары по ТЦК, россияне рассчитывают на то, что мобилизованные будут пытаться бежать из этих помещений».

Дата публикации 16:16, 03.07.25 Количество просмотров 55 Удар вражеских дронов по ТЦК в Полтаве попал на видео

По данным Сухопутных войск ВСУ, например, в Полтаве на местах попадания возникли пожары, не обошлось без погибших и раненых (обычно помещения ТЦК расположены в глубине жилых кварталов). Как сообщила полиция области, в результате ударов по городу погибли два человека, а количество обнаруженных раненых по состоянию на вторую половину дня составило 47 человек.

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«Среди раненых есть гражданские, ранены двое работников ТЦК и двое военнослужащих. Россия выбрала такую тактику, атакуя ТЦК. Пытается сорвать мобилизационные процессы. Но шампанское им открывать рано. Здания повреждены, но работа продолжается», — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Ранее сообщалось о том, что Полтава пережила массированную атаку дронов.

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