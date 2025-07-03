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В России есть план ударов по ТЦК и мобилизации: эксперт назвал новый замысел Путина
Россияне атаковали уже три ТЦК — аналитик предположил, какой будет новая тактика оккупантов.
В течение последней недели россияне трижды били по украинским ТЦК или по прилегающим к ним локациям, в частности, дронами. Как известно, в результате атак повреждения получили помещение ТЦК и СП в Кривом Роге Днепропетровской области и сегодня, 3 июля, сразу два здания в Полтаве — городского и областного ТЦК.
Какую новую глобальную цель преследует Россия — об этом в комментарии ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
«Таким образом Россия пытается убить как можно больше военных. Россияне знают, что в тех зданиях, по тому адресу было по меньшей мере десяток военнослужащих. То есть уверены стопроцентно, — говорит Ступак.
Он продолжает: «Так же атакуют и райуправления полиции. Думаю, руководствуются такой логикой: чем больше украинских людей в погонах гибнет, тем лучше для РФ. Возможно, есть попытка и сорвать мобилизацию, но из-за двух поврежденных зданий ТЦК мобилизационная работа не будет парализована».
Иван Ступак с высокой долей вероятности не исключает, что подобные удары продолжатся.
«Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. Это то, за что в России могут получать награды. Кроме того, что в ТЦК, которые работают круглосуточно, есть работники, там еще есть мобилизованные граждане. Нанося удары по ТЦК, россияне рассчитывают на то, что мобилизованные будут пытаться бежать из этих помещений».
По данным Сухопутных войск ВСУ, например, в Полтаве на местах попадания возникли пожары, не обошлось без погибших и раненых (обычно помещения ТЦК расположены в глубине жилых кварталов). Как сообщила полиция области, в результате ударов по городу погибли два человека, а количество обнаруженных раненых по состоянию на вторую половину дня составило 47 человек.
«Среди раненых есть гражданские, ранены двое работников ТЦК и двое военнослужащих. Россия выбрала такую тактику, атакуя ТЦК. Пытается сорвать мобилизационные процессы. Но шампанское им открывать рано. Здания повреждены, но работа продолжается», — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
Ранее сообщалось о том, что Полтава пережила массированную атаку дронов.
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