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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар беспилотников по ТЦК в Полтаве: видео и подробности

Российские дроны целенаправленно попали в здание военкомата.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Удар дрона по ТЦК в Полтаве

Удар дрона по ТЦК в Полтаве / © скриншот с видео

Попадание российских беспилотников в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП во время удара по городу в четверг, 3 июля, попало на видео.

Кадры «прилетов» опубликовали местные Telegram-каналы.

Как видно на видео, два российских дрона на низкой высоте пролетели над городом и целенаправленно попали в здание военкомата.

Один за другим прозвучали два взрыва.

Из-за обстрела в Полтаве повреждено не только здание ТЦК, но и остановка общественного транспорта, жилые дома и магазины. В отдельных зданиях возникли пожары, в части домов недалеко от места обстрела выбиты окна, повреждены припаркованные автомобили.

Как сообщалось ранее, в результате вражеского удара погибли два человека

Оба погибших — гражданские, которые случайно оказались рядом со зданием в момент атаки. Один из них был студентом местного вуза, второй — бывшим военнослужащим, демобилизованным из рядов ВСУ.

Количество раненых постепенно приближается к трем десяткам, люди продолжают самостоятельно обращаться за медицинской помощью.

Среди травмированных — военные, гражданские лица и полицейский. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Характер травм разный: переломы, осколочные ранения, ампутации пальцев. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Полтавской ОГА в 13:40 спасатели завершили ликвидацию последствий российского удара.

Тем временем коммунальщики продолжают убирать территорию вокруг ТЦК. Жителям соседних с местом «прилета» домов уже начали выдавать строительные материалы от благотворительных организаций.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев назвал российские удары по ТЦК в Полтаве и Кривом Роге целенаправленной попыткой РФ сорвать мобилизацию в Украине.

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