В Луганске подорвали бывшего "мэра": что известно

Ликвидация "мэра" Луганска

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Сегодня, 3 июля, подорвали бывшего “мэра “временно оккупированного Луганска. Речь идет о Манолисе Пилавове.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 16:14, 03.07.25 Количество просмотров 12 В Луганске ликвидировали бывшего "мэра"

Детали ликвидации бывшего “мэра” Луганска

Взрыв произошел неподалеку от краеведческого музея. Там проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток» — проходу российских военных через газовую трубу в тыл позиций ВСУ в Курской области.

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Предварительно еще три человека пострадали, из одних один в тяжелом состоянии.

Подробности устанавливаются.

Что известно о Пилавове: коротко

был одним из идеологов так называемой “ЛНР” и соратником гауляйтера Плотницкого;

активно участвовал в свержении государственной власти;

с 2015 года находился в розыске, а с 2022-го — под санкциями Украины.

Напомним, в ночь на 1 июля 2025 года во временном оккупированном Луганске раздались взрывы. После удара беспилотников по нескольким объектам вспыхнули пожары. Стало известно, что атакована логистика РФ.

Тем временем соцсети публикуют видео моментов взрывов.

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По информации ЦПД СНБО, в Луганске “горит логистика россиян”.