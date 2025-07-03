У Луганську підірвали колишнього "мера": що відомо

Ліквідація "мера" Луганська

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Сьогодні, 3 липня, підірвали колишнього “мера” тимчасово окупованого Луганська. Йдеться про Маноліса Пілавова.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дата публікації 16:14, 03.07.25 Кількість переглядів 12 У Луганську ліквідували колишнього "мера"

Деталі ліквідації колишнього мера Луганська

Вибух стався неподалік краєзнавчого музею. Там проходило відкриття виставки, присвяченої операції «Потік» — проходу російських військових через газову трубу в тил позицій ЗСУ в Курській області.

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Попередньо ще три людини постраждали, одна з них у тяжкому стані.

Деталі встановлюються.

Що відомо про Пілавова: коротко

був одним з ідеологів так званої “ЛНР” і соратником гауляйтера Плотницького;

брав активну участь у поваленні державної влади;

від 2015 року перебував у розшуку, а від 2022-го — під санкціями України.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня 2025 року в тимчасового окупованому Луганську пролунали вибухи. Після удару безпілотників на кількох об’єктах спалахнули пожежі. Стало відомо, що атаковано логістику РФ.

Тим часом соцмережі публікують відео моментів вибухів. На опублікованих кадрах чути оглушливий звук дронів і видно великі спалахи вогню.

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За інформацією ЦПД РНБО, у Луганську “горить логістика росіян”.