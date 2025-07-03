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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

Чому жінки живуть довше за чоловіків

Майже в усіх країнах світу жінки живуть довше за чоловіків. Одна з можливих причин цього може бути пов’язана з роллю, яку відіграють хромосоми, що визначають стать людини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінки зазвичай живуть довше за чоловіків через поєднання біологічних та соціальних факторів

Жінки зазвичай живуть довше за чоловіків через поєднання біологічних і соціальних факторів / © Pixabay

У всьому світі жінки живуть довше за чоловіків. Цю закономірність доводять низка досліджень.

Що ж такого особливого в чоловіках, що змушує їх жити менше жінок — читайте нижче.

На клітинному рівні на старіння впливають багато потенційних механізмів, зокрема хромосоми. Ми маємо парні хромосоми, але у жінок це дві Х-хромосоми, а у чоловіків — Х і Y-хромосоми.

Ця різниця насправді впливає на швидкість старіння клітини.

Дві однакові хромосоми у жінок означають, що вони мають подвійні копії кожного гена, й отже, якщо один з них матиме дефект, завжди є запасний. Організм чоловіків не обладнаний таким механізмом резервного копіювання. Як результат, більше клітин починають згодом функціонувати неправильно, що підвищує ризик захворювання.

Ще одна гіпотеза пов’язана з тим, що серце жінок прискорює ритм у другій половині менструального циклу, що має такі ж переваги, як помірні фізичні навантаження. Завдяки цьому серцево-судинні захворювання розвиваються у слабкої статі пізніше, ніж у чоловіків.

Причина може бути і в банальному факторі розміру тіла. У високих людей в організмі більше клітин, а отже, й ризик шкідливих мутацій у них більший. Крім того, органи більшого розміру потребують більше енергії, тому і «зношуються» швидше.

Оскільки чоловіки в середньому вищі за жінок, їхній організм більше потерпає від довгострокових збитків.

Утім, цілком ймовірно, що справжня причина полягає в чоловічому гормоні — тестостероні, який відповідає за більшість рис чоловічого тіла — від низького голосу і волосатих грудей до втрати волосся на голові.

Рівень смертності серед чоловіків різко зростає одночасно зі сплеском рівня тестостерону в пізньопідлітковому віці.

Експерти пояснюють взаємозв’язок тим, що приблизно в цьому віці підвищений рівень тестостерону штовхає чоловіків на різноманітні ризикові вчинки — бійки, керування мотоциклом чи автівкою на високій швидкості, пошук гострих відчуттів. Крім того, чоловіки більш схильні до самогубства, кажуть дослідники.

Останні дослідження свідчать, що різниця у тривалості життя чоловіків і жінок найближчими десятиліттями скорочуватиметься.

Раніше ми писали, як зрозуміти, чи ви — довгожитель. Більше про це читайте в новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
434
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