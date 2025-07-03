Напад РФ на країни НАТО: в Італії назвали реальні терміни

Росія — НАТО

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Агресорка Російська Федерація може становити військову загрозу для території НАТО вже протягом п'яти років — до 2030-го.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу перед законодавцями, повідомляє Reuters.

За його словами, союзники поділяли стурбованість щодо зростання загрози з боку Росії.

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“Немає жодних ознак переорієнтації російського виробництва на цивільні цілі навіть у разі припинення вогню”, — наголосив італійський міністр.

Крозетто заявив, що внутрішня підтримка війни в Україні з боку Росії залишається незмінною.

Окрім того, очільник Міноборони Італії висловився про втрати РФ у війні, але джерела, на які посилається, він не сказав. Так, за його даними, РФ втратила понад мільйон солдатів, зокрема 200 тисяч за перші шість місяців цього року.

“Однак Росії вдалося мобілізувати ще 300000 осіб за шість місяців без жодного порушення внутрішнього консенсусу”, — додав італійський політик.

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Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії європейські держави прискорюють підготовку до власної оборони. НАТО вже готується до масштабного захисту, очікуючи нападу Росії 2028 року. На східному кордоні від Фінляндії до Польщі протяжністю близько 3440 кілометрів планують створити “вибухову стіну” з мінних полів.

Зауважимо, що Кремль назвав Естонію “безпосередньою загрозою” РФ. Причиною стали літаки НАТО, які здатні нести ядерну зброю. У Таллінні кажуть, що готові прийняти у себе винищувачі F-35.

Зауважимо, аналітики ISW вважають, що Кремль може готуватися до нового збройного конфлікту. Цілком ймовірно, що це може бути напад на одну з країн-членів НАТО. РФ зараз застосовує ту саму риторику, яку використовувала напередодні вторгнення до України 2022 року, щоб погрожувати державам НАТО.

Дата публікації 17:07, 30.06.25 Кількість переглядів 86 Фейковий вкид "від Трампа", Азербайджан проти роспропагандистів та чи вийдуть США з НАТО