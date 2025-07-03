Нападение РФ на страны НАТО: в Италии назвали реальные сроки

Россия — НАТО

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Агрессор Российская Федерация может представлять военную угрозу для территории НАТО уже в течение пяти лет — до 2030-го.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая перед законодателями, сообщает Reuters.

По его словам, союзники разделяли обеспокоенность относительно растущей угрозы со стороны России.

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“Нет никаких признаков переориентации российского производства на гражданские цели даже в случае прекращения огня”, — подчеркнул итальянский министр.

Крозетто заявил, что внутренняя поддержка войны в Украине со стороны России остается неизменной.

Кроме того, глава Минобороны Италии высказался о потерях РФ в войне, но источники, на которые ссылается, он не сказал. Так, по его данным, РФ потеряла более миллиона солдат, в том числе 200 тысяч за первые шесть месяцев этого года.

“Однако России удалось мобилизовать еще 300000 человек за шесть месяцев без нарушения внутреннего консенсуса”, — добавил итальянский политик.

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Напомним, на фоне усиления российской агрессии европейские государства ускоряют подготовку к собственной обороне. НАТО уже готовится к масштабной защите, ожидая нападения России в 2028 году. На восточной границе от Финляндии до Польши протяженностью около 3440 км планируют создать “взрывную стену” из минных полей.

Отметим, что Кремль назвал Эстонию “непосредственной угрозой” РФ. Причиной стали самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие. В Таллине говорят, что готовы принять у себя истребители F-35.

Отметим, аналитики ISW считают, что Кремль может готовиться к новому вооруженному конфликту. По всей вероятности, это может быть нападение на одну из стран-членов НАТО. РФ сейчас применяет ту же риторику, которую использовала накануне вторжения в Украину в 2022 году, чтобы угрожать государствам НАТО.

Дата публикации 17:07, 30.06.25 Количество просмотров 86 Фейковый вброс "от Трампа", Азербайджан против роспропагандистов и выйдут ли США из НАТО