В одной из стран Европы объявили эвакуацию: огонь охватил популярный курорт

Тушение пожара / © Associated Press

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На востоке острова Крит, Греция, продолжается масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали около 5 тысяч человек, среди них — преимущественно иностранные туристы. Пламя охватило территорию между населенными пунктами Ферма, Ахлия и Агия Фотия.

Об этом сообщило издание Ekathimerini.

Огонь распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра, которые достигали 9 баллов по шкале Бофорта. Пожар разделился на три основных фронта. По словам представителя пожарной службы Янниса Ватракогианниса, тушение осложнено многочисленными новыми очагами возгорания, возникающими из-за ветра.

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К ликвидации пожара привлечены 230 спасателей, 46 единиц техники, 10 вертолетов, беспилотники, инженерная техника, пожарные цистерны, а также силы полиции, береговой охраны и медики.

Председатель Ассоциации отельеров Иерапетры Георгиос Царакис сообщил, что эвакуированные туристы временно размещены в спортивном зале Иерапетры и отелях других регионов.

По данным больницы Иерапетры, госпитализированы шесть пострадавших — трое с проблемами дыхания, двое с легкими травмами и один человек с ограниченной подвижностью.

В результате пожара в ряде районов наблюдались перебои с электроснабжением и мобильной связью. Сколько именно зданий сгорело — пока неизвестно. В регион прибывают дополнительные силы из Афин. Причины возгорания выясняют следователи группы пожарного корпуса.

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Стоит отметить, что ранее в Греции сообщали о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сочетание высоких температур и сильных ветров создает условия для стремительного распространения огня. В нескольких регионах страны был объявлен самый высокий — красный — уровень угрозы.

Напомним, что из-за жары Швейцария, которая редко сталкивается с такими погодными явлениями, была вынуждена остановить один из энергоблоков атомной электростанции из-за перегрева воды, которая используется для охлаждения реакторов.