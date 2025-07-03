Почему женщины живут дольше мужчин

Женщины обычно живут дольше мужчин из-за сочетания биологических и социальных факторов / © Pixabay

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Во всем мире женщины живут дольше мужчин. Эту закономерность доказывают ряд исследований.

Что же такого особенного в мужчинах, что заставляет их жить меньше женщин — читайте ниже.

На клеточном уровне на старение влияют многие потенциальные механизмы — в частности, хромосомы. У нас есть парные хромосомы, но у женщин это две Х-хромосомы, а у мужчин — Х и Y-хромосомы.

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Эта разница на самом деле влияет на скорость старения клетки.

Две одинаковые хромосомы у женщин означают, что у них двойные копии каждого гена, и следовательно, если один из них будет иметь дефект, всегда есть запасной. Организм мужчин не оборудован таким механизмом резервного копирования. В результате больше клеток начинают со временем функционировать неправильно, что повышает риск заболевания.

Еще одна гипотеза связана с тем, что сердце женщин ускоряет ритм во второй половине менструального цикла, что имеет такие же преимущества, как умеренные физические нагрузки. В результате сердечно-сосудистые заболевания развиваются у слабого пола позже, чем у мужчин.

Причина может быть и в банальном факторе размера тела. У высоких людей в организме больше клеток, а значит, и риск вредных мутаций у них больше. Кроме того, органы большего размера нуждаются в большей энергии, а значит и «изнашиваются» быстрее.

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Поскольку мужчины, в среднем выше женщин, их организм больше страдает от долгосрочных убытков.

Впрочем, вполне вероятно, что истинная причина заключается в мужском гормоне — тестостероне, отвечающем за большинство черт мужского тела — от низкого голоса и волосатой груди до потери волос на голове.

Уровень смертности среди мужчин резко возрастает одновременно со всплеском уровня тестостерона в позднем подростковом возрасте.

Эксперты объясняют взаимосвязь тем, что примерно в этом возрасте повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на различные рисковые поступки — драки, управление мотоциклом или автомобилем на высокой скорости, поиск острых ощущений. Кроме того, мужчины более подвержены самоубийству, говорят исследователи.

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Последние исследования показывают, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в ближайшие десятилетия будет сокращаться.

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