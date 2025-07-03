Під Курськом ЗСУ ліквідували капітана другого рангу Нарімана Шихалієва

Під Курськом ліквідовано капітана Шихалієва / © 24 канал

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Внаслідок удару 2 липня по командному пункту окупантів у Коренево Курської області, крім генерал-майора Михайла Гудкова, заступника командувача Військово-морських сил РФ, загинув також капітан 2 рангу Наріман Шихалієв. Ймовірно, він перебував у тому ж командному пункті під час атаки.

Про це повідомляють російські медіа.

Офіційно визнана Росією загибель Михайла Гудкова, який мав звання «героя Росії», підтверджує, що удар Сил оборони виявився успішним. Гудков був відомий як воєнний злочинець, що віддавав накази про страту українських полонених, а також жорстоко поводився зі своїми підлеглими. Разом з ним, за попередніми даними, було знищено ще близько десятка російських офіцерів.

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Раніше повідомлялося, що в Курській області РФ нібито ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, генерал-майора Михайла Гудкова. Сталося це внаслідок удару по командному пункту в Коренево.

Про це писали «воєнкори» країни-агресорки в Telegram. Вони стверджували, що разом з Гудковим було вбито ще понад 10 окупантів, більшість з яких — старші офіцери.