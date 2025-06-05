У Воронезькій області РФ підірвали залізницю: що відомо

У Воронезькій області РФ підірвали залізницю

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У Воронезькій області РФ підірвали залізницю. ФСБ заявляють, що йдеться про теракт.

Про це пишуть росЗМІ.

Вибух стався на перегоні Євдаково — Сагуни. Пошкоджено чотири шпали та саму рейку.

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“Діру вчасно помітив машиніст пасажирського поїзда Калінінград – Адлер (495 пасажирів). Трагедії вдалося запобігти завдяки оперативним діям поїзної бригади та машиніста, які використали екстрене гальмування», — пишуть росіяни.

Як стало відомо, потяги не пошкоджені. Але через підрив полотна у Росії затримуються 26 дальніх потягів.

Раніше у Росії підірвали ветерана СВО. Саме цей окупант керував ракетними бомбардуваннями Маріуполя і за це отримав нагороди з рук кремлівських вождів. Однак, навіть високі регалії не рятують від карми. В Мережу вже злили відео із моментом вибуху.

У російському Ставрополі підірвали ветерана «СВО» Заура Гурцієва. Подія трапилась у ніч проти 29 травня. Як пишуть росЗМІ, двоє чоловіків сиділи на лавці і випивали. Через якийсь час пролунав вибух.

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