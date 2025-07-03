Над Киевом заметили российский дрон-разведчик: что это значит

Беспилотник. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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В четверг, 3 июля, в Киеве во время объявленной воздушной тревоги неустановленный беспилотник около 40 минут кружил над городом, облетев почти всю столицу. Вероятно, это был разведчик, собиравший информацию перед ударом.

О движении неустановленного БпЛА сообщали мониторинговые каналы.

В сообщениях отмечалось, что вражеский дрон поднимался на большую высоту, недосягаемую для мобильных огневых групп. В небо поднималась украинская авиация.

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В Воздушных силах сообщили, что примерно в 18:18 вражеский БпЛА с Киевщины переместился в направлении Черниговской области.

Движение дрона-разведчика над Киевом 3 июля 2025 года

В столичных Telegram-каналах напомнили, что несколько месяцев назад перед масштабными комбинированными обстрелами Киева была похожая ситуация — БпЛА сделал многочисленные снимки и улетел за пределы города в направлении Броваров.

Конечно, россиянам понадобится время, чтобы проанализировать собранную дроном информацию на обоих берегах столицы. Однако, в мониторинговых каналах называют этот полет тревожным звонком и призывают жителей Киева быть осторожными в ближайшие дни.

Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко отметил, что вражеский беспилотник, кружась над столицей, постоянно менял скорость и высоту, поднимаясь на несколько тысяч метров. По его словам, это свидетельствует об изменении тактики и совершенствовании технологии врага.

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«Надеюсь, наша ПВО найдет и этому противодействие. Но не исключено, что, таким образом, противник пытается обнаружить и дальнобойные средства ПВО вокруг Киева», — предположил он.

Напомним, 3 июля Россия атаковала беспилотниками ряд украинских городов. В частности, в Одессе один из дронов-камикадзе попал в жилую многоэтажку.