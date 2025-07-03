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Трамп поговорив з Путіним: що заявив господар Кремля про війну в Україні
Президент держави-агресорки заявив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».
Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна тривала майже годину і стосувалася, зокрема, війни в Україні.
Про це повідомив російським пропагандистам помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.
За його словами, Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій. У відповідь Путін запевнив свого співрозмовника, що продовжується пошук політичного переговорного вирішення конфлікту.
Водночас господар Кремля наголосив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».
«Загалом розмова як завжди між цими двома лідерами йшла на одній хвилі, була відвертою, діловою і конкретною. Президенти, звичайно, продовжать своє спілкування. Така домовленість є», — повідомив Ушаков.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті.