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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп поговорив з Путіним: що заявив господар Кремля про війну в Україні

Президент держави-агресорки заявив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна тривала майже годину і стосувалася, зокрема, війни в Україні.

Про це повідомив російським пропагандистам помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

За його словами, Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій. У відповідь Путін запевнив свого співрозмовника, що продовжується пошук політичного переговорного вирішення конфлікту.

Водночас господар Кремля наголосив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

«Загалом розмова як завжди між цими двома лідерами йшла на одній хвилі, була відвертою, діловою і конкретною. Президенти, звичайно, продовжать своє спілкування. Така домовленість є», — повідомив Ушаков.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті.

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