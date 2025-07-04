Розчарований Путіним Трамп поговорив з Зеленским: чого очікувати Україні

Президенти США Дональд Трамп (ліворуч) та України Володимир Зеленський (праворуч) / © Getty Images

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Після безрезультатної розмови з Володимиром Путіним, яка відбулась напередодні, лідер США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава української держави заявив, що мова йшла про допомогу у посиленні протиповітряної оборони для України, а також про взаємні інвестиції.

Примітно, що розмова двох лідерів відбулася на тлі ескалації російських атак на українські міста.

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Ба більше, перед цим, американський лідер провів переговори із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Детальні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Телефонна розмова Трампа та Зеленського 4 липня

У п’ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, розмова між лідерами була «важливою та змістовною».

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Видання Axios уточнило, що переговори тривали близько 40 хвилин.

Згодом Зеленський розкрив деталі розмови, та висловив вдячність США за підтримку України.

На цей момент Трамп розмову з Зеленським ще не прокоментував.

Про що домовилися лідери України та США

За словами Зеленського, мова йшла про посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво дронів та взаємні інвестиції.

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Зокрема, ключовими темами переговорів стали:

посилення ППО — країни узгодили стратегію зміцнення протиповітряної оборони, зокрема для захисту ключових об’єктів.

розвиток дронів та інновацій — США та Україна готові реалізовувати спільні виробничі проєкти в Україні та вкладати кошти в перспективні технології.

спільні закупівлі та інвестиції — сторони домовилися про взаємні поставки озброєнь та довгострокові інвестиції, що мають забезпечити міцну основу для подальшої співпраці.

Президент також відзначив, що Трамп добре обізнаний про ситуацію в Україні, і висловив надію, що майбутні переговори між експертами обох країн ще більше розширять партнерство.

Водночас американське видання Axios заявляє, лідери домовилися про зустріч команд зі США та України, які обговорюватимуть питання протиповітряної оборони та постачання іншого озброєння.

Напередодні розмови із Зеленським, Трамп дзвонив Путіну

Напередодні переговорів з українським лідером, 3 липня Дональд Трамп зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Їхня розмова тривала майже годину, а мова йшла про припинення військових дій в Україні

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Тоді у Кремлі цинічно заявили, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

Пізніше Трамп висловив своє розчарування переговорами із Путіним та зізнався, що не досяг жодного прогресу у питанні припинення війни Росії проти України.

«Ми мали телефонну розмову. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також, як ви знаєте, про війну (Росії — Ред.) з Україною. І я цим не задоволений», — так прокоментував Трамп розмову із Путіним.

Водночас коментуючи ці переговори, Зеленський наголосив, що американський та російські лідери зовсім «різні люди», і що немає «багато спільних ідей, багато спільних тем».

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Після розмови Трампа з Путіним, вночі проти 4 липня Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну 550 засобів повітряного нападу. Серед яких:

330 БпЛА,

один «Кинджал»,

шість балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»,

чотири крилаті ракети «Іскандер-К».

Головною ціллю окупантів був Київ.

Наслідки російської атаки на Київ 4 липня / © ТСН

Наслідки російської атаки на Київ 4 липня / © Associated Press

Наслідки російської атаки на Київ 4 липня / © ТСН

Розмова Трампа та Мерца щодо України

Після переговорів із Путіним, Трамп мав розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили ситуацію в України та зміцнення її ППО, повідомляє німецьке видання SPIEGEL.

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Там зазначають, що Німеччина давно закликає посилити протиповітряну оборону України, зокрема передати системи Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пропонував США продати їх Німеччині для подальшої передачі Україні, але Вашингтон відхилив цю ідею.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

За словами речника Міноборони Німеччини, у середині липня Пісторіус полетить до Вашингтона, щоб обговорити з Хегсетом питання протиповітряної оборони для України. Окрім того, Німеччина також продовжує збирати кошти на ППО для України — минулого року вдалося залучити близько 1 млрд євро.

На тлі масованих російських атак на українські міста Німеччина сподівається, що США переглянуть свою позицію.

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Мерц назвав причину масованих атак в Україні

Після масованої комбінованої атаки на Київ 4 липня, Мерц припустив, що посилення російських атак відбувається після телефонних розмов Трампа та Путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

За словами речника німецького уряду, канцлер неодноразово звертав увагу на закономірність: кожного разу після контактів із Путіним — чи то телефонні дзвінки, чи зустрічі — РФ активізує обстріли.

«Те, що сталося минулої ночі, підтвердило або посилило це враження. Масовані атаки на Україну після телефонного дзвінка говорять самі за себе», — наголосив Корнеліус від імені Мерца.

Окрім того, Німеччина сподівається, що ситуація змусить Трампа переглянути свою політику щодо Росії — зокрема, щодо санкцій, які ЄС закликає посилити, але США поки що не підтримують.

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Чого очікувати Україні після розмови Трампа із Зеленським

Президент клубу імені Рональда Рейгана та громадський діяч Борис Пінкус, висловив оптимізм після телефонної розмови Зеленського з Трампом.

Він назвав цей контакт важливим для продовження підтримки України, оскільки Трамп раніше обіцяв не кидати її перед агресією Кремля.

Однак Пінкус наголосив, що реальні рішення щодо допомоги приймає Конгрес США, де зараз точаться жорсткі суперечки.

Він також згадав масштабні атаки окупантів як сигнал, що підсилює мотивацію до дій.

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«Я оптимістичний — давайте чекати найближчими днями на гарні новини», — сказав експерт.

Нагадаємо, попередня розмова американського лідера та очільника Кремля відбулася 19 травня. Тоді Трамп заявив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

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