Зброя як інструмент тиску: чи змушують США Україну до капітуляції

Допомога від США / © Getty Images

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Вашингтон несподівано призупинив передачу деяких видів озброєнь Україні, навіть того, яке вже перебувало в Європі, за кілька кілометрів від українського кордону. Чи стане це болючим ударом по фронту? Яке саме озброєння затримали, і чому саме зараз? Наскільки критичною залишається залежність Києва від американської підтримки? І головне — чи намагається нова адміністрація Трампа змусити Україну до поступок? Про ризики та сценарії — в ексклюзивному аналізі TSN.ua .

Чи є Україна критично залежною від США?

2 липня західні ЗМІ масово почали публікувати повідомлення про те, що США призупиняють постачання деякого озброєння в Україну через нібито побоювання щодо зменшення власних запасів зброї США. Видання Politico зазначило, що таке рішення стало несподіванкою навіть для багатьох поінформованих осіб у Вашингтоні, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» в коментарі TSN.ua розповів, що передача озброєння зі США в Україну вже призупинена. Це сталося зовсім раптово, нібито внаслідок внутрішнього аудиту та економії озброєння для американських арсеналів. Фесенко припускає, що частково, щодо деяких видів озброєння, така причина дійсно може існувати.

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«Наприклад, я чув про таке щодо енітно-ракетних комплексів Stingers ще 2023 році. Були заяви, що нібито їх мало залишилось і виробництво невелике. Хто знає, можливо, вони вже втрачають актуальність, і їхня ефективність не надто висока в умовах сучасних видів озброєння. Тим не менше, для нас це проблема, особливо це стосується протиповітряної оборони (ППО). Йдеться про невеликий пакет допомоги, не надто значний за обсягом, проте призупинено постачання того, що вже було виділено. Саме це є ключовою причиною. Я вважаю, що проблема полягає саме в цьому», — каже політолог.

Він наголосив, що призупинено постачання невеликого, але критично важливого пакету допомоги, виділеного ще адміністрацією президента Байдена. На думку Фесенка, саме в цьому полягає головна проблема: деякі представники Пентагону, можливо, вирішили переглянути безоплатне постачання озброєння. Він не виключає, що частина призупиненого озброєння може бути поставлена Україні, але вже на комерційній основі.

Фесенко провів паралелі з шестимісячною паузою в американській допомозі (блокування в Конгресі), коли Україна не отримувала військової підтримки від США. Тоді залежність України від американської допомоги була більшою, і ситуація була більш складною. Проте, він підкреслив, що втрата Авдіївки не була прямим наслідком припинення американської допомоги, а скоріше результатом тактичних помилок. Наразі головна проблема полягає в тому, що Україна не отримує нової допомоги від США після обрання Трампа президентом, отримуючи лише «залишки» попередніх рішень.

«Вони надходили до нас, хоча у березні й була коротка перерва. Залишки американської допомоги від адміністрації Байдена продовжували надходити. І, найімовірніше, зараз йшли останні партії», — розповів експерт.

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Фесенко вважає, що на даний момент ситуація не є критичною, оскільки на фронті вже навчилися функціонувати без американської допомоги, значною мірою завдяки бойовим дронам, 90% яких виробляється в Україні, а 10% у Європі.

«І це пов’язано з тим, що з минулого року, точно можна сказати, головний засіб ураження на фронті — це не артилерія, не HIMARS.

РСЗВ HIMARS

можуть точково вразити ціль, як зараз вдарили по Курську та уразили одного з російських командирів і штабних офіцерів. Росіяни, на жаль, те саме роблять, тільки балістичними ракетами. Але більшість втрат на фронті вже понад рік завдаються бойовими дронами, безпілотниками. Навіть не артилерією, не іншими засобами ураження, а саме бойовими безпілотниками», — пояснив Фесенко.

Проте, критична залежність від американського озброєння залишається щодо систем протиповітряної оборони, особливо Patriot, оскільки Україна не має ефективної заміни для боротьби з балістичними ракетами. Проблема не лише в самих системах Patriot, а й у ракетах до них, каже політолог. Також існує потреба в артилерійських снарядах та бойових бронемашинах. Фесенко наголосив і на важливості супутникової інформації, яка надається США та є критичною для українських систем ППО. І наголошує, що обмежень щодо цього немає.

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Розмова Трампа та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями може відбутися його розмова з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави наголосив на важливості продовження підтримки Пентагону, зокрема в контексті постачання ракет до систем ППО Patriot. За його словами, таких можливостей наразі не має Європа. Тим часом газета Financial Times пише, що їх розмова може відбутись 4 липня.

Запит на розмову між президентами Трампом та Зеленським, за словами Фесенка, з’явився після того, як стало відомо про призупинення постачання американської зброї, що вже знаходилась у Польщі. Йдеться про невелику партію, включаючи близько 30 ракет для Patriot. Хоча Patriot не використовуються щоденно і переважно проти балістичних або крилатих ракет та літаків, ця зупинка викликала занепокоєння.

Вже відбулися контакти з адміністрацією Трампа, Міністерством оборони США та Держдепартаментом, що призвело до домовленості про цю розмову. Фесенко припускає, що відновлення постачань, швидше за все, відбудеться, але озброєння надаватиметься вже на платній основі.

«Але це було очікувано. Ми отримували залишки зброї, яку нам надавали за адміністрації Байдена. Після завершення цих постачань, допомога, так чи інакше, могла бути лише платною. Адже нових рішень про надання нам зброї, тим більше про економічну допомогу, з боку Трампа немає і не буде. Період безоплатного постачання зброї закінчився. Далі буде тільки за гроші», — наголосив він.

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Яку зброю можуть надати тільки США?

Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін в коментарі TSN.ua розповів, що Сполучені Штати мають обмежені військові ресурси, що унеможливлює одночасне ведення або підтримку бойових дій на кількох напрямках. На його думку, призупинення постачання зброї Україні було лише питанням часу, залежним від наявних запасів у США. Він вважає, що комунікація щодо цього рішення була неефективною, що «ввело всіх у ступор», і підсумував, що це свідчить про відсутність системної політики та неузгоджені дії, які створюють ризики не лише для України, а й для Європи, і навіть для самих Сполучених Штатів, адже Америка виглядає як непередбачуваний партнер.

Коментуючи фразу New York Times про те, що «США виходять з війни», Амелін пояснив, що Сполучені Штати не є безпосередньою стороною військових дій, а лише підтримують одну зі сторін.

«Фраза „виходять із війни“ означає, що вони були в війні. А вони не є стороною військових дій, вони є стороною, яка підтримує одну з сторін. Так, вони не постачають озброєння, але вони займаються економікою з Росією. Ми вивчали, як почуваються на американському ринку російські товари. Наприклад, російський агросектор має більш привильовані можливості, ніж українські компанії. Це ж стосується сектору Critical Raw Materials. Економічні стосунки Росії і Америки трошки стали меншими під час війни, але вони не зникли. Тому що це бізнес, нічого особистого, як то кажуть», — каже Амелін.

Експерт зауважив, що American Enterprise Institute ще у 2024 році проводив дослідження. Воно показало, що поразка України була б не вигідною для США, оскільки це призвело б до необхідності витрат американцям на понад 800 мільярдів доларів на підтримку Європи.

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«RAND Corporation робили аналіз можливих сценаріїв подій. Вони також зазначали, що Америці невигідний програш України. Тому я не можу стверджувати, що США виходять з війни, адже вони не були у війні. Але американські інтереси є, зокрема, у стабільності регіону, у стабільності України. І ми бачимо, як Трамп намагається тиснути на Україну і на Росію. Але чомусь, мені здається, на Київ він тисне в 3-4 рази більше, ніж на Москву. Проте це вже трохи інша історія», — додає Амелін.

За офіційними даними, Україна забезпечена власними засобами ведення бою та безпеки приблизно на 40%. Амелін прогнозує, що власне забезпечення може зрости до 60% завдяки збільшенню видатків на армію та зростанню ролі українського оборонно-промислового комплексу. Решта 40% — це постачання з США та Європи.

«Більш того, та допомога, яку надають деякі європейські країни, купується у США і постачається Україні. Тому можу сказати, що залежність від Америки залишається критичною, — каже експерт

Він вважає, що залежність України від США залишається критичною, особливо в питанні захисту неба, оскільки Patriot — це американське виробництво, і жодна інша країна світу не може постачати Україні ракети до цих систем без спеціальної згоди США.

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«Тому це критичне питання. Що стосується інших засобів, деякі типи ракет нам дуже потрібні. Але Україна поступово починає вже виробляти свої ракети самостійно. Я кажу про довгий „Нептун“, про звичний „Нептун“. У нас є вже ракети-дрони, і ми потроху починаємо заміщати західну імпортну продукцію власним виробництвом. Зрозуміло, що обсяги поки що не ті, і ТТХ також відрізняються, але це краще, ніж нічого не мати. Тому головне, де ми залежні від американців — це небо. Захист нашого неба», — додає експерт.

Амелін також нагадав, що Росія з весни проводить наступ на українські позиції, і ситуація залишається важкою. Проте, ситуація з боєприпасами цього року краща, ніж минулого. Посилаючись на офіційні джерела, він зазначив, що Україна має запаси боєприпасів щонайменше на два місяці. Збільшення українського виробництва допоможе компенсувати дефіцит. Українська індустрія виробництва дронів також активно допомагає армії, з’являються нові зразки та зростає кількість виробництва. Тому, на його думку, ситуація буде важкою, але Україна зможе боротися.

США хочуть політичних поступок від України?

За словами українських чиновників, які говорили з The Economist, США зупинили постачання всієї військової допомоги, включно зі снарядами та запчастинами. Видання називає призупинення постачань зброї «зловісним» і зазначає, що навряд чи можна було вибрати найгірший для цього час, оскільки останніми тижнями Україна пережила одні з наймасштабніших повітряних атак з боку Росії. Зазначається, що Пентагон представляє своє рішення, як обмежене і тимчасове, проте українські чиновники підозрюють, що за ним стоять зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа. Таким чином Вашингтон може намагатися видавити з України політичні поступки, як це вже було на початку березня.

Дата публікації 08:07, 02.07.25 Кількість переглядів 89 США заморозили постачання ракет до Patriot та HIMARS Україні

Анатолій Амелін зауважив, що Дональд Трамп може використовувати допомогу в постачанні Україні як інструмент тиску. Проте, він переконаний, що Володимир Зеленський «точно не буде здавати інтереси України», як це вже неодноразово демонстрував. Він також зазначив, що українська нація підтримує свого президента, що дає йому можливість тиснути на партнерів або вимагати кращих умов підтримки України. Щодо можливих поступок, про які може йтися, Амелін зазначив, що позиція агресора передбачає капітуляцію України, зменшення чисельності армії, демобілізацію, створення широкої демілітаризованої зони, а також поступки щодо російської мови та церкви. Українська сторона, навпаки, прагне звільнення своїх територій та можливості самостійно обирати свій шлях. Росія також вимагає вирішення питання щодо НАТО.

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«Я вважаю, що щодо певних поступок з української сторони — у питанні НАТО може бути, якщо не зняте з порядку денного, то відтерміноване на більш пізній період, з усвідомленням того, що в Альянс нас наразі ніхто не чекає, а з європейцями нам необхідно вибудовувати власну систему спільної безпеки та оборони», — пояснив експерт.

Друге, що може бути, — це питання тимчасово окупованих територій. Україна ніколи не визнає їх російськими, але це питання може бути знято з публічного порядку денного на деякий час, потенційно. Проте, Україна точно не буде демілітаризована. Амелін підкреслив, що Росія лише збільшує обсяги виробництва власної військової продукції та кількість дронів, які закидає в Україну, тому Київ має ще більше виробляти систем захисту.

Він резюмував, що деякі політичні питання можуть бути «посунуті», але не системно. Україна «не дасть тих позицій реалізувати, яких хоче Росія, від слова зовсім», оскільки розуміє, що будь-які незначні поступки можуть призвести до ще більших вимог у майбутньому.

Чому США призупинили допомогу?

Андрій Гнатуш, один із співзасновників центру підготовки операторів БпЛА «Академія Дронаріум» в коментарі TSN.ua висловив думку, що США прагнуть «переломити» Україну та змусити її діяти згідно з їхніми інтересами, використовуючи конфлікт для підняття власних економічних показників та перелаштування ВПК.

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«Ми бачимо, що свого часу вони першими розконсервували свої заводи та передали нам різноманітне озброєння. Не коментуватиму це з точки зору глобальної політики, але можу висловити судження з огляду на те, яке озброєння надходило і в якому стані. Це були зовсім не передові зразки, але дякуємо і за це», — зауважив він.

Гнатуш вважає, що США прагнуть контролювати українські ресурси, управління, фінансові потоки та глобальну зовнішню політику України, зокрема, обірвати зв’язки з Китаєм. Гнатуш підкреслив, що Україна є суб’єктом, і її влада продемонструвала свою незалежність, що викликає «легкий шантаж» з боку певних сил. Він нагадав, що США є гарантами безпеки України згідно з Будапештським меморандумом.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що найбільша потреба в ситстемах Patriot / © Український мілітарний портал

Гнатуш закликав не драматизувати ситуацію, оскільки Україна має підтримку Європи, яка зацікавлена в її стійкості. Він зазначив, що у світі відбувається переозброєння з акцентом на БПЛА, де Україна відіграє одну з найбільш прогресивних ролей. Понад 83% ураження живої сили та технічної бази противника відбувається саме за допомогою БПЛА, що зменшує залежність від традиційного озброєння.

«Тому такої страшної залежності, якою вона була на самому початку, станом на сьогодні вже немає. Фінансування, так, це болюче питання. Але свого часу нас садили на певні поставки, як на голку, гарантуючи їхнє безперебійне здійснення, лише щоб ми не застосовували альтернатив. Немає нічого такого станом на зараз, що нам дають Штати, чого б ми не могли отримати в тій самій Європі», — додав він.

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Гнатуш вважає, що Європа може замінити певні види озброєнь, які постачають США. Він додав, що Patriot не є найпрогресивнішою системою ППО, і Україна сама є полігоном, де світ навчається застосовувати ці системи.

«Ця система, відповідно, після того, як засвоювала, наприклад, такий тип ураження з боку РФ, як „Кинджали“, „Калібри“, „Шахеди“ — тобто різного роду базування запуску крилатих, балістичних, гіперзвукових ракет — передавала ці дані на всі локації, де стоять Patriot, і вони їх переналаштовували. Тобто ми свого роду полігон, а вони ці здобутки інтегрують і продають по світу. Світом правлять гроші, пані та панове, світом правлять інтереси. І нам важливо бути суб’єктом, а не відійти у відбій. Оце надзвичайно страшно, і точно не можна продавитися під нахрапом лицемірів і невігласів. Тому що так, як поводяться зараз передові особи країни „Союзник №1“, так вони поводитися, в принципі, не можуть. Це моветон, це некоректно, якийсь хайп, шум, курячі війни. Воно так не працює», — зауважив Гнатуш.

Андрій Гнатуш також прокоментував заяву волонтерки дронового напрямку Марії Берлінської, яка висловила думку, що припинення поставок ракет для ППО з боку США є примусом до поступової капітуляції, що призведе до необхідності переговорів, коли міста будуть атаковані сотнями балістичних ракет і тисячами дронів, які буде неможливо збивати.

Гнатуш заспокоює, зазначивши, що ситуація не настільки критична. Він визнав, що Європа «проспала» початок, сподіваючись, що війна завершиться без їхньої участі, і вони вважали себе лише глядачами, не усвідомлюючи своєї ролі. Однак, на його думку, війна є найкращим вчителем, і все налагодиться.

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«Європейські країни, включаться, переналаштують свої бюджети. Хоча можуть виникнути деякі протести та хаотичні події щодо розподілу влади, під загрозою війни ці процеси швидко налагоджуються. Значна частина ВВП буде перенаправлена на переозброєння, а створення спільних підприємств з Україною дозволить їм швидко освоювати передові технічні рішення та масштабувати їх для власної оборони, паралельно передаючи вироблене Україні для відбиття атак противника», — додав він.

Він також висловив упевненість, що поточна загроза змотивує команди технічних рішень, інженерів та новаторів максимально швидко імплементувати перехоплювачі для знищення «Шахедів». За його словами, це не фантастика, а реальність, і такі фахівці в Україні вже є. Гнатуш, який сам пов’язаний з підготовкою пілотів такого класу, стверджує, що це необхідно масштабувати, і за участі держави це було б значно простіше та швидше, хоча й є дорогим задоволенням.

Гнатуш рішуче заперечив, що це «футбол в одні ворота», вказуючи на палаючі заводи противника. Він підкреслив, що українські БПЛА будуть летіти все далі, нести все більше і наводитися все точніше. За його словами, на сьогодні зона ураження українських ударів не поступається можливостям РФ. Якщо противник перекриває Україну до кордону ракетами та «Шахедами», то Україна, відповідно, може відповідати їм так само, вражаючи цілі в глибині їхньої держави. На майбутнє Гнатуш застеріг, що будь-хто, хто буде визначений законною ціллю, може бути знищений за допомогою українських БПЛА, і це необхідно пам’ятати та розуміти. Водночас він додав, що це може працювати і проти України, тому до таких моментів необхідно готуватися вже сьогодні.