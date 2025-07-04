Трамп поговорив із Зеленським: що відомо про розмову

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © ТСН

Реклама

У п’ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі — зовсім скоро», — написав він.

Реклама

За інформацією журналіста американського видання Axios Барака Равіда, розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин. З посиланням на власні джерела він повідомив, що «розмова була гарною».

Як повідомлялося, напередодні, 3 липня, президент США Дональд Трамп майже годину спілкувався по телефону з російським президентом Володимиром Путіним. Після цієї розмови у Кремлі повідомили, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

Згодом Дональд Трамп підтвердив, що обговорив з Володимиром Путіним питання війни РФ проти України, визнавши, що не досяг у розмові жодного прогресу щодо мирного врегулювання.

Президент США також заявив, що розчарований телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки не схоже, що господар Кремля має намір зупинити війну проти України.

Реклама

Нагадаємо, коментуючи учорашню розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна, український президент Володимир Зеленський зауважив, що лідери США та Росії зовсім різні люди і не мають багато спільних ідей та спільних тем.