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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив про розчарування Путіним: у Кремлі відреагували

У Кремлі кажуть, що зустріч Трампа та Путіна “необхідна”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Напередодні, 3 липня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Зустріч політиків необхідна, але вона має бути добре підготовлена.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, під час розмови “фюрер” вкотре наголосив, мовляв, зацікавлена ​​у досягненні цілей “сво”. Пєсков нахабно наголосив, що нібито в пріоритеті Кремля політико-дипломатичні методи. Втім, цинічно заявив він, “поки це не є можливим”.

Відреагував речник Кремля і на слова Трампа про відсутність прогресу в Україні та розчарування від розмови з Путіним.

“Москва уважно ставиться до всіх заяв Трампа”, - наголосив Пєсков.

На запитання, чи можлива зустріч Трампа та Путіна цього літа, представник Кремля відповів, що вона “необхідна”, але має бути “добре підготовленою”.

Розмова Путіна і Трампа

Ввечері 3 липня Путін мав розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Переговори тривали майже годину і стосувалися, зокрема, війни в Україні. Зокрема, господар Кремля наголосив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

Тим часом Дональд Трамп зізнався, що під час спілкування з Путіним не досяг жодного прогресу. Президент США наголосив, що “не задоволений” розмовою з очільником Кремля.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нову телефонну розмову між Трампом і Путіним. Він нагадав, що Україна одразу підтримала ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Проте її відкинув Кремль.

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