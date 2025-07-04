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Трамп заявив про розчарування Путіним: у Кремлі відреагували
У Кремлі кажуть, що зустріч Трампа та Путіна “необхідна”.
Напередодні, 3 липня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Зустріч політиків необхідна, але вона має бути добре підготовлена.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, під час розмови “фюрер” вкотре наголосив, мовляв, зацікавлена у досягненні цілей “сво”. Пєсков нахабно наголосив, що нібито в пріоритеті Кремля політико-дипломатичні методи. Втім, цинічно заявив він, “поки це не є можливим”.
Відреагував речник Кремля і на слова Трампа про відсутність прогресу в Україні та розчарування від розмови з Путіним.
“Москва уважно ставиться до всіх заяв Трампа”, - наголосив Пєсков.
На запитання, чи можлива зустріч Трампа та Путіна цього літа, представник Кремля відповів, що вона “необхідна”, але має бути “добре підготовленою”.
Розмова Путіна і Трампа
Ввечері 3 липня Путін мав розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Переговори тривали майже годину і стосувалися, зокрема, війни в Україні. Зокрема, господар Кремля наголосив, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».
Тим часом Дональд Трамп зізнався, що під час спілкування з Путіним не досяг жодного прогресу. Президент США наголосив, що “не задоволений” розмовою з очільником Кремля.
Президент Володимир Зеленський прокоментував нову телефонну розмову між Трампом і Путіним. Він нагадав, що Україна одразу підтримала ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Проте її відкинув Кремль.