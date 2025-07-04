Наслідки вибуху / © Getty Images

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На автозаправці в Римі стався потужний вибух резервуара зі зрідженим нафтовим газом, спричинивши стовп вогню та диму. Внаслідок інциденту 21 людина отримала поранення.

Про це пише Аnsa.

За даними джерел у штаб-квартирі поліції, щонайменше вісім поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості.

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За попередньою інформацією, пожежників викликали до місця події через вантажівку, яка врізалася в трубопровід.

У Римі стався вибух на АЗС / © Getty Images

Коли вони прибули, стався вибух, який також вразив медичних працівників, які вже були на місці.

Вибух пошкодив деякі сусідні будівлі, а полум’я досягло судового складу, розташованого за дистриб’ютором. Деякі перехожі також отримали поранення.

Нагадаємо, вибух на хімзаводі у Гайдерабаді спричинив масштабну пожежу, яка призвела до загибелі десятків людей.

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