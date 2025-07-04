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У Римі прогримів потужний вибух — багато поранених
У Римі стався вибух на автозаправній станції після ДТП. Вибух пошкодив кілька сусідніх будівель, полум’я досягло складу за заправкою.
На автозаправці в Римі стався потужний вибух резервуара зі зрідженим нафтовим газом, спричинивши стовп вогню та диму. Внаслідок інциденту 21 людина отримала поранення.
Про це пише Аnsa.
За даними джерел у штаб-квартирі поліції, щонайменше вісім поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості.
За попередньою інформацією, пожежників викликали до місця події через вантажівку, яка врізалася в трубопровід.
Коли вони прибули, стався вибух, який також вразив медичних працівників, які вже були на місці.
Вибух пошкодив деякі сусідні будівлі, а полум’я досягло судового складу, розташованого за дистриб’ютором. Деякі перехожі також отримали поранення.
Нагадаємо, вибух на хімзаводі у Гайдерабаді спричинив масштабну пожежу, яка призвела до загибелі десятків людей.