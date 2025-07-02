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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22k
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"Пів села горить": працівник АЗС про вибух під Житомиром

Працівник автозаправної станції Олег розповів про деталі вибухів під Житомиром.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух під Житомиром

Вибух під Житомиром / © ТСН

Вибухи під Житомиром сталися не на заправці. Проте вони були такої сили, що від осколків постраждали будинки.

Про це розповів працівник автозаправної станції «Socar» Олег у коментарі «Суспільному».

«Перший вибух стався — порозносило, порозбирало. Тут у селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило», — каже Олег.

За його словами, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший.

«Незрозуміло, що саме там було, що горіло. У людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев’яні — позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували», — розповів працівник автозаправної станції.

Скриншот з відео «Суспільного»

Скриншот з відео «Суспільного»

Судячи з опублікованих фото й відео, епіцентр вибуху був не на заправці.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері біля Житомира пролунали два потужні вибухи.

За останніми даними, внаслідок вибуху двоє людей загинуло і 15 постраждали. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей не розголошують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПІД ЖИТОМИРОМ ВИБУХИ НА АЗС! Київська траса перекрита!

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