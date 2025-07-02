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"Пів села горить": працівник АЗС про вибух під Житомиром
Працівник автозаправної станції Олег розповів про деталі вибухів під Житомиром.
Вибухи під Житомиром сталися не на заправці. Проте вони були такої сили, що від осколків постраждали будинки.
Про це розповів працівник автозаправної станції «Socar» Олег у коментарі «Суспільному».
«Перший вибух стався — порозносило, порозбирало. Тут у селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило», — каже Олег.
За його словами, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший.
«Незрозуміло, що саме там було, що горіло. У людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев’яні — позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували», — розповів працівник автозаправної станції.
Судячи з опублікованих фото й відео, епіцентр вибуху був не на заправці.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері біля Житомира пролунали два потужні вибухи.
За останніми даними, внаслідок вибуху двоє людей загинуло і 15 постраждали. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей не розголошують.
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