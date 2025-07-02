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ТСН у соціальних мережах

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Дуда підписав закон про "геноцид на Волині": що він означає

Цей закон оголошує 11 липня днем пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» в роки Другої світової війни.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дуда підписав закон про "геноцид на Волині": що він означає

Президент Республіки Польща Анджей Дуда / © Associated Press

Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам’яті поляків — жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.

Як зазначалося раніше, відповідний закон Сейм Польщі ухвалив на початку червня.

День пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА»: що відомо про закон

Згідно з підписаним законом, українські націоналістичні формування, які діяли на території нинішньої західної України, «вчинили щодо польського населення злочин геноциду».

«Апогей цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічною датою гекатомби поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, так звана „кривава неділя“, коли поляків убивали у близько ста населених пунктах», — йдеться в законі.

МЗС України раніше заявляло, що рішення Польщі встановити 11 липня днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА», суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Зазначимо, що події на Волині 1941–1943 рр, які в українській історичній традиції називають «Волинською трагедією», а в польській — «Волинською різаниною», є суперечливою темою.

У Польщі зазначали, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України до ЄС.

Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі. У ньому стверджується, що українські націоналістичні формування «вчинили щодо польського населення злочин геноциду».

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