"Будьте терплячі": Дуда дав пораду українцям щодо нового президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав Україну в суботу, 28 червня, порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького.

Про це він сказав журналістам на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Reuters.

«Будь ласка, будьте терплячими. Світ з-за президентського столу має трохи інакший вигляд, ніж для кандидата на виборах», — сказав Дуда, натякнувши на можливу зміну риторики Навроцького щодо України.

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Як відомо, новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що він налаштований продовжувати допомагати Україні в обороні від вторгнення Росії, але припустив можливу зміну позиції Варшави щодо вступу України до західних альянсів, зокрема НАТО.

Зеленський сказав, що він «звичайно» запросить Навроцького до України після того, як той обійме посаду.

Візит Дуди став останнім жестом солідарності від одного з найбільших прихильників України воєнного часу, який готується покинути пост президента Польщі у серпні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський тепло зустрів свого польського колегу у Києві та нагородив його Орденом Свободи.

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