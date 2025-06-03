Президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

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Чинний президент Польщі Анджей Дуда хоче зустрітися зі своїм наступником Каролем Навроцьким, який напередодні виборов перемогу на президентських виборах. Зокрема Дуда планує обговорити майбутню позицію Польщі щодо відносин з Україною та її вступу до Євросоюзу та НАТО.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю LRT.

У відповідь на запитання, чи очікувати змін у польсько-українських відносинах через те, що новообраний президент не підтримує приєднання України до НАТО та ЄС, Дуда відповів, що радіє перемозі Навроцького та має намір поділитись з ним своїм поглядом на українське питання.

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«Я ще буду з ним про це розмовляти. Як відомо, у мене інша думка, але вона ґрунтується на моєму президентському досвіді, тобто майже 10 роках, упродовж яких я був президентом Польщі, а також на всіх знаннях, які я накопичив за ці роки. І я обов’язково хочу поділитися ними, принаймні певною мірою, в розмові з новообраним президентом», — зазначив Дуда.

За його словами, Навроцький після інавгурації «безумовно, уважно розгляне» міжнародну ситуацію, становище України та відносини між Варшавою та Києвом.

При цьому президент Польщі додав, що кут погляду будь-якої людини «залежить від місця, яке вона посідає».

«Крісло президента Республіки Польща — дуже специфічне місце. Світ звідти виглядає трохи інакше», — підкреслив Анджей Дуда.

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Нагадаємо, перемога Навроцького — це результат коаліції Трампа, Качинського та Менцена. Експерти попереджають про ризики для відносин України та Польщі.