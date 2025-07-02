Дуда подписал закон о "геноциде на Волыни": что он означает

Президент Республики Польша Анджей Дуда / © Associated Press

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Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 г. об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках — жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики.

Об этом идет речь в сообщении на сайте президента Польши.

Как уже отмечалось ранее, соответствующий закон Сейм Польши принял в начале июня.

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День памяти о «жертвах геноцида, совершенном ОУН и УПА»: что известно о законе

Согласно подписанному закону, украинские националистические формирования, действовавшие на территории нынешней западной Украины, «совершили над польским населением преступление геноцида».

«Апогей этого преступления приходится на июль 1943 года, а символической датой гекатомбы поляков от рук украинских националистов является 11 июля 1943 года, так называемое кровавое воскресенье, когда поляков убивали в около ста населенных пунктах», — говорится в законе.

МИД Украины ранее заявляло, что решение Польши установить 11 июля днем памяти жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА», противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Отметим, что события на Волыни 1941-1943 гг., которые в украинской исторической традиции называют «Волынской трагедией», а в польской — «Волынской резней», является противоречивой темой.

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В Польше отмечали, что разрешение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования «совершили над польским населением преступление геноцида».

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