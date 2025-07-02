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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Лишение гражданства Онуфрия: Зеленский объяснил решение

Зеленский прямо не упомянул имя Онуфрия или непосредственно свой указ о прекращении гражданства главы УПЦ МП, но заявил о лицах, «работающих против духовной независимости».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Зеленский на встрече с митрополитом Онуфрием во время начала своей каденции в 2019 году

Президент Зеленский на встрече с митрополитом Онуфрием во время начала своей каденции в 2019 году / © Украинская Православная Церковь Московского Патриархата

Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое решение забрать украинское гражданство у главы УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 2 июля.

И хотя Зеленский прямо не упомянул имя Онуфрия, он заявил о лицах, «работающих против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной».

«Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении разных лиц, связавших себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения», — сказал Зеленский.

Также он анонсировал решение СНБО о новых украинских санкциях против этих лиц.

Напомним, что сегодня президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

Причиной назвали наличие в Онуфрии российского паспорта. Сам глава Московского патриархата в Украине ранее отрицал, что имеет российское гражданство. Сегодня в УПЦ МП также заверили, что у их предстоятеля только одно гражданство — Украины.

Заметим, что еще в 2023 году Украинская правда провела расследование, в котором выяснила, что митрополит Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют гражданство России.

Сегодня в Сети снова появилось фото российского паспортра с портретом Онуфрия.

По информации источников ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен с Россией.

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