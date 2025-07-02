Онуфрий получает награду из рук Путина. Архивное фото / © Фото из открытых источников

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Главу УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия могут подать на обмен пленными с Россией, чтобы освободить украинских защитников.

Об этом передают источники ТСН.ua в правоохранительных органах.

По информации наших источников, такой вариант «не исключается».

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«Если человек лишен украинского гражданства, то теоретически такая кандидатура может рассматриваться для обмена», — сообщили нам правоохранители.

Вместе с тем, по словам представителей Сил обороны, возникает вопрос о том, может ли гражданин, лишенный украинского гражданства по материалам СБУ, возглавлять любую организацию. Однако однозначного ответа в данном случае у правоохранителей нет.

Напомним, что сегодня президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

Причиной назвали наличие в Онуфрии российского паспорта. Сам глава Московского патриархата в Украине ранее отрицал, что имеет российское гражданство.

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