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Главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен — источники ТСН
По информации источников ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен с Россией, вроде, как это было с «кумом Путина» Виктором Медведчуком».
Главу УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия могут подать на обмен пленными с Россией, чтобы освободить украинских защитников.
Об этом передают источники ТСН.ua в правоохранительных органах.
По информации наших источников, такой вариант «не исключается».
«Если человек лишен украинского гражданства, то теоретически такая кандидатура может рассматриваться для обмена», — сообщили нам правоохранители.
Вместе с тем, по словам представителей Сил обороны, возникает вопрос о том, может ли гражданин, лишенный украинского гражданства по материалам СБУ, возглавлять любую организацию. Однако однозначного ответа в данном случае у правоохранителей нет.
Напомним, что сегодня президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.
Причиной назвали наличие в Онуфрии российского паспорта. Сам глава Московского патриархата в Украине ранее отрицал, что имеет российское гражданство.