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Главу УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін — джерела ТСН
За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією, на кшталт того, як це було з «кумом Путіна» Віктором Медведчуком.
Очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників.
Про це передають джерела ТСН.ua у правоохоронних органах.
За інформацією наших джерел, такий варіант «не виключається».
«Якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатися для обміну», — повідомили нам правоохоронці.
Водночас, за словами представників Сил оборони, постає питання про те, чи може громадянин, позбавлений українського громадянства за матеріалами СБУ, очолювати будь-яку організацію. Проте однозначної відповіді в цьому разі у правоохоронців немає.
Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.
Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство.