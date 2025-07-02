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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Главу УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін — джерела ТСН

За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією, на кшталт того, як це було з «кумом Путіна» Віктором Медведчуком.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Онуфрій отримує нагороду з рук Путіна. Архівне фото

Онуфрій отримує нагороду з рук Путіна / Архівне фото / © Фото з відкритих джерел

Очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників.

Про це передають джерела ТСН.ua у правоохоронних органах.

За інформацією наших джерел, такий варіант «не виключається».

«Якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатися для обміну», — повідомили нам правоохоронці.

Водночас, за словами представників Сил оборони, постає питання про те, чи може громадянин, позбавлений українського громадянства за матеріалами СБУ, очолювати будь-яку організацію. Проте однозначної відповіді в цьому разі у правоохоронців немає.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство.

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