Мовного омбудсмена Тараса Кременя звільнили: Кабмін назвав причину

Тараса Кременя звільнили з посади / © Людмила Денісова / Facebook

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Кабінет Міністрів офіційно звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови у зв’язку із закінченням його п’ятирічної каденції.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тарас Кремінь очолив інституцію мовного омбудсмена у 2020 році, ставши другим в історії України, хто обійняв цю посаду після Тетяни Монахової.

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Конкурс на посаду нового Уповноваженого

Наразі триває конкурс на заміщення посади Уповноваженого із захисту державної мови. Процедура передбачає, що Кабмін призначає очільника інституції на основі кандидатур, поданих Міністерством юстиції, Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також Уповноваженим із захисту прав людини.

Серед перших претендентів були урядовець Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська й Ірина Коваль-Фучило. Однак активісти розкритикували ці кандидатури, стверджуючи, що вони не відповідають вимогам закону через відсутність досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови. Згодом Ірина Коваль-Фучило відмовилася від участі.

За даними джерел УП, замість неї Мін’юст запропонував актора Олександра Завальського. Його звинувачують у роботі на каналі «Глас», що фінансується Московським патріархатом, та у «некомпетентності». Через це низка митців, науковців і спортсменів, а також мовні активісти, публічно закликали призначити Тараса Кременя на посаду повторно.

Днями група народних депутатів звернулася до Уповноваженого із захисту прав людини Дмитра Лубінця з проханням висунути Тараса Кременя як кандидата на мовного омбудсмена.

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Проте, як повідомляє «Еспресо», під час брифінгу 2 липня Дмитро Лубінець заявив, що не може цього зробити. Він пояснив, що вже подав свою кандидатуру, а саме Олену Івановську, у визначений законом термін — за два місяці до закінчення повноважень чинного Уповноваженого.

«При всій повазі до чинного омбудсмена, я в межах своїх повноважень і на підставі критеріїв виконав норму законодавства і у встановленому порядку подав кандидатуру Івановської», — підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував скандал навколо виступу Андрія Данилка, який нещодавно під сценічним образом Вєрки Сердючки виконав низку пісень російською мовою під час концерту в Києві.