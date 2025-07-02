Языкового омбудсмена Тараса Кременя уволили: Кабмин назвал причину

Тараса Кременя уволили с должности / © Людмила Денісова / Facebook

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Кабинет Министров официально уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием его пятилетней каденции.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Тарас Кремень возглавил институт языкового омбудсмена в 2020 году, став вторым в истории Украины, кто занял эту должность после Татьяны Монаховой.

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Конкурс на должность нового Уполномоченного

В настоящее время продолжается конкурс на замещение должности Уполномоченного по защите государственного языка. Процедура предусматривает, что Кабмин назначает руководителя института на основе кандидатур, представленных Министерством юстиции, Министерством культуры и стратегических коммуникаций, а также Уполномоченным по защите прав человека.

Среди первых претендентов были чиновник Павел Полянский и фольклористки Елена Ивановская и Ирина Коваль-Фучило. Однако активисты раскритиковали эти кандидатуры, утверждая, что они не отвечают требованиям закона из-за отсутствия опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка. Впоследствии Ирина Коваль-Фучило отказалась от участия.

По данным источников УП, вместо нее Минюст предложил актера Александра Завальского. Его обвиняют в работе на канале «Глас», финансируемом Московским патриархатом, и в «некомпетентности». Поэтому ряд художников, ученых и спортсменов, а также языковые активисты, публично призывали назначить Тараса Кременя на должность повторно.

На днях группа народных депутатов обратилась к Уполномоченному по защите прав человека Дмитрию Лубинцу с просьбой выдвинуть Тараса Кременя в качестве кандидата на языкового омбудсмена.

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Однако, как сообщает «Эспрессо», на брифинге 2 июля Дмитрий Лубинец заявил, что не может этого сделать. Он объяснил, что уже подал свою кандидатуру, а именно Елену Ивановскую, в установленный законом срок — за два месяца до истечения полномочий действующего Уполномоченного.

«При всем уважении к действующему омбудсмену, я в пределах своих полномочий и на основании критериев выполнил норму законодательства и в установленном порядке подал кандидатуру Ивановской», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировал скандал вокруг выступления Андрея Данилко, недавно под сценическим образом Верки Сердючки исполнил ряд песен на русском языке во время концерта в Киеве.