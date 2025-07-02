Глава УПЦ МП Онуфрий имеет российский паспорт: фото

Российский паспорт / © Центр совета

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Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий (Березовский), который в среду, 3 июля, был лишен украинского гражданства, имеет действительный российский паспорт.

Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети фото.

Данные из российской паспортной системы опровергают заявления УПЦ МП об отсутствии у митрополита Онуфрия паспортов других государств.

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Как видно на фото, паспорт гражданина РФ, выданный на имя Ореста Владимировича Березовского 20 марта 2002 года, до сих пор действителен.

© из соцсетей

© из соцсетей

Ранее спикер УПЦ Московского патриархата митрополит Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий (Березовский) будет оспаривать указ президента Зеленского о лишении его гражданства.

Напомним, как сообщили источники ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен пленными с Россией, чтобы освободить украинских защитников.