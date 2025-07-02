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- Украина
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Глава УПЦ МП Онуфрий имеет российский паспорт: фото
Паспорт гражданина РФ, выданный на имя Ореста Владимировича Березовского 20 марта 2002 года, до сих пор действителен.
Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий (Березовский), который в среду, 3 июля, был лишен украинского гражданства, имеет действительный российский паспорт.
Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети фото.
Данные из российской паспортной системы опровергают заявления УПЦ МП об отсутствии у митрополита Онуфрия паспортов других государств.
Как видно на фото, паспорт гражданина РФ, выданный на имя Ореста Владимировича Березовского 20 марта 2002 года, до сих пор действителен.
Ранее спикер УПЦ Московского патриархата митрополит Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий (Березовский) будет оспаривать указ президента Зеленского о лишении его гражданства.
Напомним, как сообщили источники ТСН.ua, главу УПЦ МП Онуфрия могут отдать на обмен пленными с Россией, чтобы освободить украинских защитников.