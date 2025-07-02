Глава УПЦ МП Онуфрій має російський паспорт: фото

Російський паспорт / © Центр поради

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Очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський), якого в середу, 3 липня, було позбавлено українського громадянства, має дійсний російський паспорт.

Про це свідчать опубліковані в Мережі фото.

Дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП про відсутність у митрополита Онуфрія паспортів інших держав.

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Як видно на фото, паспорт громадянина РФ, виданий на ім’я Ореста Володимировича Березовського 20 березня 2002 року, досі дійсний.

© із соцмереж

© із соцмереж

Раніше речник УПЦ Московського патріархату митрополит Климент (Вечеря) заявив, що митрополит Онуфрій (Березовський) оскаржуватиме указ президента Зеленського про позбавлення його громадянства.

Нагадаємо, як повідомили джерела ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників.