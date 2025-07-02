ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
1 хв

Глава УПЦ МП Онуфрій має російський паспорт: фото

Паспорт громадянина РФ, виданий на ім’я Ореста Володимировича Березовського 20 березня 2002 року, досі дійсний.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський паспорт

Російський паспорт / © Центр поради

Очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський), якого в середу, 3 липня, було позбавлено українського громадянства, має дійсний російський паспорт.

Про це свідчать опубліковані в Мережі фото.

Дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП про відсутність у митрополита Онуфрія паспортів інших держав.

Як видно на фото, паспорт громадянина РФ, виданий на ім’я Ореста Володимировича Березовського 20 березня 2002 року, досі дійсний.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Раніше речник УПЦ Московського патріархату митрополит Климент (Вечеря) заявив, що митрополит Онуфрій (Березовський) оскаржуватиме указ президента Зеленського про позбавлення його громадянства.

Нагадаємо, як повідомили джерела ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie