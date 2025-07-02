Республіканці розкритикували рішення адміністрації Трампа щодо України

Республіканці розкритикували рішення адміністрації Трампа / © Associated Press

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Адміністрація Трампа раптово призупинила постачання деяких американських ракет і боєприпасів до України, що викликало хвилю критики серед республіканських законодавців. Вони попереджають, що такий крок ризикує підбадьорити Росію у ключовий момент війни, коли Москва посилює свій літній наступ.

Про це пише Politico.

Республіканський представник Браян Фіцпатрік, співголова конгресової групи з питань України, заявив, що він «активно розгляне це питання». Білий дім визнав, що Пентагон заморозив постачання критично важливої зброї протиповітряної оборони через занепокоєння щодо скорочення власних американських арсеналів.

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«Ми повинні створити власну оборонно-промислову базу тут, у США, одночасно надаючи необхідну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстокого диктатора і вторгнення. Не робити і того, й іншого неприйнятно», — написав Фіцпатрік на X.

І республіканці, і демократи вважають, що затримка зброї є порушенням обіцянок Трампа. Хоча цю затримку схвалили ще за Байдена, Трамп минулого тижня на саміті НАТО знову пообіцяв Україні системи ППО Patriot. Коли Politico у вівторок першим повідомило про цю проблему, Київ одразу викликав американського дипломата, щоб отримати пояснення.

Конгресмен Майкл Маккол (республіканець від Техасу) заявив, що «дуже ретельно» розслідує, чи не є заморожування допомоги Пентагоном порушенням Закону про допомогу Україні, ухваленого Конгресом 2024 року. Він також підкреслив, що ця пауза «не на часі», оскільки послаблює зусилля Трампа тиснути на президента Росії Володимира Путіна щодо мирної угоди.

«Якщо ви хочете, щоб він сідав за стіл переговорів у чесній волі, вам потрібно чинити на нього вплив і тиск, і це будуть економічні санкції Ліндсі Грема та потік зброї. Якщо ви виключите потік зброї, так, тоді у вас не буде важелів впливу на Путіна для ведення переговорів», — сказав Маккол.

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Демократи, які під час першого терміну Трампа наполягали на його імпічменті за затримку фінансування для України, також розкритикували призупинення допомоги. Однак деякі високопоставлені демократи не поспішали звинувачувати самого Трампа. Натомість вони звернули увагу на високопосадовців Пентагону, які скептично ставилися до подальшої допомоги Україні.

Сенаторка Джин Шахін (демократка від Нью-Гемпшира), членка Комітету Сенату з міжнародних відносин розкритикувала міністра оборони Піта Гегсета та керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі, відомого прихильника перерозподілу військових ресурсів США з України на посилення оборони Тайваню. Вона стверджувала, що пауза підриває зобов’язання Трампа перед НАТО, і закликала держсекретаря Марко Рубіо, який одночасно є радником Білого дому з національної безпеки, забезпечити виконання стратегії.

«Неоднозначні меседжі адміністрації Трампа підривають її власний порядок денний, спрямований на те, щоб залучити Путіна до переговорів. І цей крок під керівництвом міністра Хегсета лише ускладнить досягнення справедливого і тривалого миру. Зараз не час для шахрайських дій, які підривають наші національні інтереси безпеки», — заявила Шахін.

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту), високопоставлений член Комітету Сенату з питань збройних сил назвав обґрунтування заморожування постачань «хибним і, можливо, навіть нещирим». Він заявив, що він і його колеги з обох партій були здивовані цією новиною, і що це призведе до страждань українців.

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«Вони втратять більше життів, більше людей буде покалічено й поранено, більше будинків, лікарень, шкіл буде зруйновано», — сказав він, зазначивши, що «росіяни… навіть не вдають, що атакують військові цілі».

Однак не всі високопоставлені республіканці були однаково стурбовані повідомленнями про зупинення постачань зброї. Республіканець Кен Калверт, який контролює частину бюджету Пентагону, вважає: затримка постачання зброї Україні може бути виправданою. За його словами, це пов’язано з тим, що запаси США виснажуються, а Європа починає надавати більше допомоги.

«Я не знаю, що у них зараз є на складі, в українців. Я це з’ясую», — додав він.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс (республіканець від Алабами) заявив, що його не повідомляли про призупинення постачань боєприпасів, але зазначив, що адміністрація Трампа «робила це кілька разів».

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«Я не знаю, чи він призупинив це з якоюсь метою, окрім того, що вони роблять регулярно. У мене немає жодних причин засмучуватися з цього приводу, поки я не дізнаюся більше», — сказав Роджерс.

Союзники Трампа на Капітолійському пагорбі захистили цей крок. Голова Комітету з закордонних справ Палати представників Браян Маст (республіканець від Флориди) заявив, що не чув про конкретну затримку, але зазначив, що існує «постійний контроль і баланс» щодо того, що надсилається до України.

«Ви завжди хочете переконатися, що ваша лінія постачання працює безперебійно, але якщо ви постійно перевіряєте її, це тримає їх у тонусі. Якщо ви не робите цього постійно, то раптом вони почнуть плутатися, коли ви справді перевірите її. Тож я думаю, що зрештою це робить систему більш плавною», — сказав Маст.

Нагадаємо, США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.

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