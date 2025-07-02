В Україні придумали, як протидіяти російським навалам "Шахедів"

© t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Підрозділи зі збиття безпілотників противника за допомогою дронів-перехоплювачів можуть об’єднати з мобільними вогневими групами для максимально ефективної боротьби з «Шахедами».

Про це в ефірі проекту «Донбас Реалії» заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українська армія вже використовує дрони-перехоплювачі для знищення «Шахедів». Таким методом збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.

Реклама

Підрозділи, які збиватимуть ворожі БпЛА за допомогою дронів-перехоплювачів, у майбутньому діятимуть у тилу, де розташовані стратегічні підприємства і потрібен захист цивільної інфраструктури.

«Насамперед вони працювали по розвідувальних дронах. Зараз уже оголошували, що ефективно деякі підрозділи справляються з „Шахедами“», — розповів Ігнат.

Він уточнив, що є навіть такі БпЛА, які здатні діяти автономно — без допомоги оператора — та ефективно перехоплювати «Шахеди».

«Уже була сотня збитих („Шахедів“ — ред.) кілька місяців тому. Я думаю, що вже більше значно, тому що цей напрямок розвивається», — сказав Ігнат.

Реклама

Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про призупинення постачання озброєння від США. Він сказав, що сторони на робочому рівні уточнюють усі деталі майбутнього постачання оборонної допомоги, включно з компонентами протиповітряної оборони (ППО).

Читайте також: