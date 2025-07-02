Марк Рютте жорстко поставив Лаврова на місце: що заявив

Рютте жорстко розкритикував Сергія Лаврова / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко висловився на адресу голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який нещодавно прокоментував прогнози щодо «краху» Альянсу.

Про це Рютте сказав в ефірі Fox News.

Декілька днів тому Лаврова попросили відреагувати на слова його польського колеги Радослава Сікорського, який передбачив крах путінського режиму через сучасну «гонку озброєнь». У відповідь на це Лавров заявив: «Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації».

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Коментуючи ці слова, Марк Рютте спочатку зазначив «величезну зовнішньополітичну перемогу» адміністрації Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат країн НАТО. Потім він додав:

«Лавров — він міністр закордонних справ Росії, здається, від часів народження Ісуса Христа? І відтоді нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги».

Раніше повідомлялося, що питання про майбутнє військової підтримки України від США постало особливо гостро після повідомлень про призупинення ключових постачань. Марк Рютте прокоментував це рішення, наголосивши на життєвій необхідності продовження постачань американської зброї.