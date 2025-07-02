Марк Рютте жестко поставил Лаврова на место: что заявил

Рютте жестко раскритиковал Сергея Лаврова / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, недавно прокомментировавшего прогнозы по «краху» Альянса.

Об этом Рютте сказал в эфире Fox News.

Несколько дней назад Лаврова попросили отреагировать на слова его польского коллеги Радослава Сикорского, предусмотревшего крах путинского режима из-за современной «гонки вооружений». В ответ на это Лавров заявил: «Наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации».

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Комментируя эти слова, Марк Рютте поначалу отметил «огромную внешнеполитическую победу» администрации Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов стран НАТО. Затем он добавил:

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не будем уделять господину Лаврову слишком много внимания», — заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что вопрос о будущем военной поддержки Украины от США встал особенно остро после сообщений о приостановлении ключевых поставок. Марк Рютте прокомментировал это решение, отметив жизненную необходимость продления поставок американского оружия.